Эти белки – не какие-то там робкие грызуны. Нет, это хвостатые бойцы, умеющие за секунду вычислить, у кого в кармане орех, у кого – бутерброд, а у кого – только жалкое сожаление о забытом пакете семечек.

«Дядя, что это у тебя в руке? Пирожок? – как будто спрашивает взгляд рыжей бестии. – А ничего, что я тут с весны на диете? Бросай сюда зефир, пока хуже не стало!» Она запрыгивает к вам на плечо. Причем делает это без приглашения, точно приговаривая: «А ты что, не знал, кто здесь хозяин?»

Пушистые мафиози настолько охамели, что берут еду из рук с тем же выражением, с каким официант в дорогом ресторане берет чаевые. Они дерзко отгоняют голубей, устраивают за ними погоню вдоль скамеек, прыгают через головы, как цирковые акробаты, охотно позируют, если у кого-то в руках смартфон.

А голуби, похоже, живут в парке в перманентном стрессе. Это раньше они были главными попрошайками, теперь же вынуждены работать на беличью мафию – в качестве публики. Как только кто-то достает пакетик с орешками, голуби поднимаются в воздух, потому что первыми у добычи оказываются пушистые бандиты.

Не вздумайте не покормить их. Хвос­татые существа злопамятны. Если на следующий день вы придете в парк и присядете на скамейку, то через минуту увидите, что ваши шнурки развязаны, а на лавочке уже лежит скорлупка от ореха – как предупреждение и напоминание.

Старый парк – это территория, где бал правят белки. Фраза «белочка пришла» вызывает здесь такую же панику, как если бы речь зашла о белой горячке...

Но не все так безнадежно. Просто помните, что приходить с пустыми руками в парк себе дороже. Возьмите с собой семечки или орешки. Поклонитесь хвостатым. И улыбайтесь. Они все видят и не прощают базразличия. Тем более что беличья мафия давно стала транснациональной.

Власти Нью-Йорка, например, несколько лет назад предупреждали жителей и гостей города об агрессивном поведении белок в одном из парков на юге Манхэттена. Сообщалось, что там белки могут даже напасть на человека, укусить и поцарапать, требуя еду. Специалисты считают, что белки просто перестали бояться людей и советуют не кормить этих животных. Но мы-то знаем, что... поздно пить боржоми.