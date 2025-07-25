Хвостатая мафия старого парка

Вокруг нас
4
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В самом сердце Петропавловска, где время чуть притормаживает шаг, а деревья шепчут свои вековые истории, раскинулся старый парк. Там не просто скамейки, дорожки и воробьи – там царит беличья мафия. Серьезно. Полностью ручная, наглая и абсолютно без страха перед людьми.

фото автора

Эти белки – не какие-то там робкие грызуны. Нет, это хвостатые бойцы, умеющие за секунду вычислить, у кого в кармане орех, у кого – бутерброд, а у кого – только жалкое сожаление о забытом пакете семечек.

«Дядя, что это у тебя в руке? Пирожок? – как будто спрашивает взгляд рыжей бестии. – А ничего, что я тут с весны на диете? Бросай сюда зефир, пока хуже не стало!» Она запрыгивает к вам на плечо. Причем делает это без приглашения, точно приговаривая: «А ты что, не знал, кто здесь хозяин?»

Пушистые мафиози настолько охамели, что берут еду из рук с тем же выражением, с каким официант в дорогом ресторане берет чаевые. Они дерзко отгоняют голубей, устраивают за ними погоню вдоль скамеек, прыгают через головы, как цирковые акробаты, охотно позируют, если у кого-то в руках смартфон.

А голуби, похоже, живут в парке в перманентном стрессе. Это раньше они были главными попрошайками, теперь же вынуждены работать на беличью мафию – в качестве публики. Как только кто-то достает пакетик с орешками, голуби поднимаются в воздух, потому что первыми у добычи оказываются пушистые бандиты.

Не вздумайте не покормить их. Хвос­татые существа злопамятны. Если на следующий день вы придете в парк и присядете на скамейку, то через минуту увидите, что ваши шнурки развязаны, а на лавочке уже лежит скорлупка от ореха – как предупреждение и напоминание.

Старый парк – это территория, где бал правят белки. Фраза «белочка пришла» вызывает здесь такую же панику, как если бы речь зашла о белой горячке...

Но не все так безнадежно. Просто помните, что приходить с пустыми руками в парк себе дороже. Возьмите с собой семечки или орешки. Поклонитесь хвостатым. И улыбайтесь. Они все видят и не прощают базразличия. Тем более что беличья мафия давно стала транснациональной.

Власти Нью-Йорка, например, несколько лет назад предупреждали жителей и гостей города об агрессивном поведении белок в одном из парков на юге Манхэттена. Сообщалось, что там белки могут даже напасть на человека, укусить и поцарапать, требуя еду. Специалисты считают, что белки просто перестали бояться людей и советуют не кормить этих животных. Но мы-то знаем, что... поздно пить боржоми.

#Петропавловск #парк #белки

Популярное

Все
Родник у дома
Школы ИИ будут по всей стране
Вся надежда на ответный матч
Сухое молоко отправится на экспорт
Труд – фундамент экономики
Залог хорошего отдыха
Чествовали лучших
Осуждены за хищения
Спасательные гидроциклы
Нужна профилактика
Время мамонтов
Здравоохранения важнейшее звено
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
Новые объекты Тюлькубаса
Семейный шахматный турнир в Кызылорде
Играют будущие чемпионы
Деревьям не нужны отчеты
Подшипники, которым доверяют в ЕС
Факторы роста
Необходима общественно-ориентированная модель полиции
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Больше квадратура – выше тариф
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Атырау свекла слаще
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс
Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
Первый урожай арбузов собирают в Жамбылской области
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом

Читайте также

Золото северных лесов
Чтобы город стал красивее и ярче

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]