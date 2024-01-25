Информация о введении компенсации за НДС – фейк

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В мессенджерах распространяется ложная информация о якобы введении Минтруда компенсационной выплаты за НДС, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Как сообщили в ведомстве, информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Минтруда ввело компенсацию за НДС, не соответствует действительности.

Для перечисления назначенных средств неизвестные предлагают перейти по ссылке.

— Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, — уточнили в госоргане.

В министерстве просят граждан доверять информации только из официальных источников и напоминают, что распространение ложной информации карается по закону.

#фейк #информация #Минтруда #НДС #введение

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