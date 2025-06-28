Иран принципиально готов к переговорам с США

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Тегеран принципиально готов к переговорам с США по ядерной программе, но настаивает, чтобы Трамп смягчил тон, заявил глава МИД Аббас Арагчи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images

 

 

Иран заявил о принципиальной готовности к переговорам с США по ядерной программе, но настаивает, чтобы президент Дональд Трамп смягчил тон. Соответствующую запись министр иностранных дел Аббас Арагчи разместил в субботу, 28 июня, в соцсети X.

"Если президент Трамп серьезно настроен на достижение соглашения, он должен отказаться от своего неуважительного и неприемлемого тона в отношении верховного лидера Ирана, великого аятоллы Али Хаменеи, и перестать вредить миллионам его верных последователей", -заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

"Добрая воля порождает добрую волю, а уважение порождает уважение", - добавил иранский министр.

На саммите НАТО Трамп объявил о переговорах с Тегераном на предстоящей неделе, но не сообщил подробностей, напомнило агентство dpa. Когда главу Белого дома спросили, будет ли США опять наносить удары по ядерным объектам Ирана, если возобновятся опасения по поводу обогащения урана в Тегеране, Трамп ответил: "Конечно, без сомнения".

У Ирана не должно быть ядерного оружия, а недавние атаки отбросили ядерную программу  Исламской Республики на годы назад, утверждает он.

Депутаты парламента Ирана на этой неделе одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Между тем Трамп назвал фейком сообщения ряда американских СМИ о том, что администрация США изучает возможность выделения Ирану 30 млрд долларов (25,5 млрд евро) для мирной ядерной программы.

По мнению МАГАТЭ, Иран способен восстановить свои ядерные объекты, разрушенные в результате ударов США. "У страны есть необходимые технические знания и промышленный потенциал. Этого никто не может отрицать", - заявил глава организации Рафаэль Гросси 25 июня.

Он отметил, что некоторые части иранской ядерной инфраструктуры пережили атаки. При этом Гросси отказался отвечать, отбросили ли атаки Израиля и США иранскую ядерную программу на годы или всего лишь на несколько месяцев назад. "Мне не нравится рассматривать это так, как будто мы смотрим на песочные часы", - сказал он.

В то же время спецслужбы Израиля предварительно оценили ущерб, причиненный ядерным объектам Ирана ударами США, как "весьма значительный". "Мы не думаем, что операция пошла не так, и у нас нет никаких признаков, что противобункерные бомбы не сработали. Никто не разочарован", - процитировало издание Axios слова одного из израильских источников.

Ранее американская медиакомпания СNN и газета The New York Times (NYT) опубликовали предварительные выводы разведки США, согласно которым американские удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось вывезти и спрятать.
 

#переговоры #США #Иран

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