Уголовное дело завели на боксера Жанкоша Турарова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о том, что 19 августа 28-летняя девушка сообщила об изнасиловании в квартире. Якобы она составила заявление на известного казахстанского боксера - чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова, сообщает Kazpravda.kz

«В связи с поступившим заявлением управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия», – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что 28 сентября чемпион мира по версии IBO и WBA Gold казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) проведет защиту титулов в Алматы. Он включен в рейтинг WBC после одержанной в своем недавнем поединке победы.

Подробнее о том, как в Алматы прошли процедуру взвешивания Жанкош Тураров и Алехандро Менесес, которые провели бой за звание чемпиона мира по версии IBO, можно прочитать здесь.