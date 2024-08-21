Уголовное дело завели на боксера Жанкоша Турарова

Бокс
84
Дана Аменова
корреспондент

Чемпиона обвинили в изнасиловании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о том, что 19 августа 28-летняя девушка сообщила об изнасиловании в квартире. Якобы она составила заявление на известного казахстанского боксера - чемпиона мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова, сообщает Kazpravda.kz   

«В связи с поступившим заявлением управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия»,  проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что 28 сентября чемпион мира по версии IBO и WBA Gold казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) проведет защиту титулов в Алматы. Он включен в рейтинг WBC после одержанной в своем недавнем поединке победы.

Подробнее о том, как в Алматы прошли процедуру взвешивания Жанкош Тураров и Алехандро Менесес, которые провели бой за звание чемпиона мира по версии IBO, можно прочитать здесь. 

#изнасилование #Жанкош Тураров #обвинение #боксер

Популярное

Все
Вам пакет. Экологический!
Защищены права более двухсот работников
Погружение в древность
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Приаралье становится центром стекольной промышленности
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Стратегическое партнерство и братские связи
На археологическом комплексе провели уборку
Укреплять боевое содружество
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
Проверки на дорогах
В Алматы достраивают студенческие общежития
Стартовала «Летняя школа волонтеров-2024»
Каждый будет нести персональную ответственность
Накануне старта Лиги наций УЕФА
Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
С газом наметились подвижки
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
«Первое, что понравилось, был батут...»
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
Форму школьную купить – это вам не шутка
Не заплатили за отдых детей
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
Президент посетил предприятие по производству шин
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Навели порядок в ущелье
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Назначен новый тренер сборной Казахстана по боксу
Объявлены дата и место следующего боя Данияра Елеусинова
Жанкош Тураров объявил о бое за два титула
Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]