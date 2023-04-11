Жанкош Тураров вошел в рейтинг WBC

Казахстанский боксер полусреднего веса Жанкош Тураров был включен в рейтинг WBC после одержанной в своем недавнем поединке победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Vesti.kz / Турар Казангапов©

В обновленной версии рейтинга дивизиона Тураров был включен в табель о рангах под 38-м номером.

В этом же весе другой представитель Казахстана Батыр Джукембаев потерял две позиции, став 35-м.

Сергей Липинец опустился с четвертой на пятую строку.

21 марта Жанкош Тураров одержал победу в главном бою вечера бокса в Алматы, досрочно взяв верх над мексиканцем Алехандро Менесесом и завоевав титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.