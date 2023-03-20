Жанкош Тураров прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира по версии IBO

Спорт
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Оба боксера успешно уложились в лимит весовой категории.

Фото: instagram.com/zhankoshturarov

В Алматы прошла процедура взвешивания боксеров, которые проведут бой за звание чемпиона мира по версии IBO, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz.

За титул сразятся казахстанец Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) и мексиканский спортсмен Мексики Алехандро Менесес (16-5, 9 КО), оба боксера успешно уложились в лимит весовой категории, весы показали результат в 63,5 килограмма.

В этом бою Менесес будет отстаивать уже принадлежащий ему пояс чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Напомним, что Тураров в последнем бою, состоявшемся в декабре в Алматы, финишировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental.

Менесес последний раз боксировал в апреле прошлого года, когда в Ливерпуле техническим нокаутом в девятом раунде сенсационно победил британца Сэма Максвелла (16-1, 11 КО) и завоевал вакантный пояс от IBO.

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