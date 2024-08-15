Жанкош Тураров объявил о бое за два титула

Бокс
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На кону будут стоять титулы IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе

Фото: instagram.com/all.stars.boxing.kz

Чемпион мира по версии IBO и WBA Gold казахстанский боксер Жанкош Тураров (28-0, 20 КО) проведет защиту титулов в Алматы. Об этом на своем Instagram-аккаунте сообщил сам боксер и промоутерская компания All Stars Boxing, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Поединок состоится 28 сентября на «Алматы Арене». На кону будут стоять титулы IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе, принадлежащие Турарову.

Последний бой Жанкош провел в декабре прошлого года в Алматы, когда победил японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО) и защитил титул IBO, а также завоевал вакантный пояс WBA Gold.

#бой #Жанкош Тураров #титул #боксер

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