К рукотворным «дождям» и «каплям»

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Вдумайтесь в эти цифры: до 70% годового объема водных ресурсов нашей страны потреб­ляет аграрный сектор, при этом более 50% поливной влаги теряется при ее транспортировке.

Реальность, о которой идет речь, сохраняется при том, что в летний сезон полям фермеров не хватает воды, да и в целом проблема ее дефицита с каждым годом только усугубляется.

Решением в этой ситуации может стать переход отечественных полеводов на современные водосберегающие технологии орошения возделываемых культур.

Вот только в нашей стране до сего времени не появилось ни одного завода по выпуску востребованных поливных сис­тем. Поэтому ныне работающие в сфере АПК дождевальные машины завозятся в Казахстан из разных концов света.

По информации профильных департаментов Минсельхоза РК, в настоящее время география импорта водосберегающих технологий включает такие страны, как США, ОАЭ, Украина, Китай, Турция, Саудовская Аравия и Россия.

Впрочем, положение дел может и должно измениться в лучшую сторону. В ходе визита в КНР министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева (поездка приш­лась на май нынешнего года) была достигнута договоренность с генеральным директором известной китайской компании Vodar Карсоном Чжоу. Подписан меморандум о взаимодействии в рамках реализации в Казахстане проекта строительства завода дождевальных машин.

Как сообщили в аграрном ведомстве, в настоящее время первый «десант» специалистов китайской компании уже прибыл в область Жетысу (СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»), где будет строиться завод, решаются воп­росы юридического оформления земельного участка, на котором вскоре развернется стройка.

Первая очередь завода предполагает сборку и выпуск в год 300 единиц обычных барабанных дождевальных установок. А также сборку других моделей – крупноузловых дождевальных систем. Их будут собирать поначалу ежегодно до 50 единиц.

При запуске завода Vodar на полную мощность производство обычных барабанных дождевальных машин будет доведено до 500, крупноузловых – до 400.

Кроме того, нашлись и другие зарубежные инвесторы, готовые помочь Казахстану в переходе к современным системам орошения. Так, израильская компания Metzerplas за счет собственных средств намерена нынешней осенью запустить в Алматинской области завод по производству капельных труб. Еще один инвестор в лице турецкой компании AFKO планирует в этом году открыть в Атырауской области завод по выпуску дождевальных машин.

К слову, Казахстан относится к государствам с высоким уровнем водного стресса. В условиях продолжающегося цикла маловодья и изменения глобального климата вопрос внедрения современных водосберегающих технологий является своевременным и актуальным.

По сравнению с поверхностным и другими затратными способами полива применение современных систем повышает эффективность орошения, так как их использование позволяет существенно сократить расход воды и одновременно увеличить урожайность благодаря точечной подаче влаги.

На сегодняшний день в нашей рес­публике имеется около 1,5 млн га поливной пашни. Речь идет о «золотом клине» для страны. Однако удельный вес площади, где внедрены водосберегающие технологии (дождевальные и капельные), составил в 2022 году 279 тыс. га, или 18%. По информации Минсельхоза, в текущем году этот показатель планируется довес­ти до 300 тыс. га.

Мотивировать фермеров к переходу на современные системы призваны механизмы субсидирования. Государством возмещаются 50% затрат, понесенных аграриями на покупку современных «дождей» и «капель», а также расходы на строительство необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды.