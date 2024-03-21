Как идет вам тюбетейка!

Шитьем Аида Омарова увлеклась в декретном отпуске, когда появилось свободное время, и нисколько не жалеет об этом, потому что нашла себе занятие не только по душе, но и для кошелька.

– Праздничную атрибутику, – поясняет она, – я шью из королевского велюра и фетра. У меня вы найдете подарки на годик ребенку, на сватовство, для свадьбы. Вот праздничная корзина – қоржын, а это коробочка для сережек невесты, тойбастар – для подарков.

На ярмарке можно было не только купить декоративные изделия ручной работы, но и познакомиться с правилами казахского гостеприимства. Во всем многообразии были представлены сувениры и национальные украшения.