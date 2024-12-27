Как изменятся платежи за ОСМС в 2025 году

Здравоохранение,Госуслуги
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Поскольку размер минимальной заработной платы в Казахстане останется на прежнем уровне, больишнство платежей на ОСМС не изменится

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Фонде социального медицинского страхования напомнили, что основой для расчета взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году ее размер сохранится на том же уровне – 85 000 тенге. А значит не изменятся и размеры взносов, сообщает Kazpravda.kz

Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними – 3% и 2% соотственно.

Изменится лишь размер единого платежа – с 21,5 до 23,8 %, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики.

По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге. Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

• Отчисления работодателей – 3% от начисленного дохода работника;
• Взносы работников – 2% от дохода;
• Плательщики единого платежа – 23,8% от фонда оплаты труда
• Взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2% от дохода;
• Взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5 950 тенге (5% от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);
• Взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5% от МЗП);
• Взносы государства на ОСМС – 7 285,9 тенге.

Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО «Казпочта», кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.

Проверить статус в системе ОСМС можно через:

- сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz
- Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot)
- мобильное приложение Qoldau 24/7
- мобильные приложения некоторых БВУ
- сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования»

Ранее сообщалось, что Минздрав призывает обсудить нововведения в системе ОСМС.

#ОСМС #платежи

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