Какая погода будет на выходных в Казахстане

Погода
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В ближайшие дни на погодные условия в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антициклон, охватывающий восточные, центральные и северо-восточные регионы, создаст там сухую и устойчивую погоду без осадков. В то же время западные, северные и южные области окажутся под воздействием ложбины северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, усилению ветра и образованию гололедицы. В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость.

Температурный фон на западе страны: ночью 2-7 тепла, днем 12-20 тепла, в северных областях ночью ожидается от 1–10 мороза до 3–2 мороза, днем - от 1-6 тепла до 5–10 градусов тепла, на востоке страны ночные температуры повысятся от 12–22 мороза до 5–12 мороза, дневные – от 2 мороза–6 тепла до 1–8 тепла.

На юге страны основной фон ночью 2-7 тепла, днем повышение от 13-18 до 18-23 тепла, на юго-востоке страны основной фон 2 мороза-3 тепла, в горах 8-13 мороза, днем повышение от 10-15 до 15-20 тепла.

Ожидаемые осадки, туманы и гололедица могут осложнить дорожную обстановку, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

#Казахстан #погода

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