Какая погода будет на выходных в Казахстане

В ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Это связано с прохождением фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня в центре, 15-16 июня на востоке страны.