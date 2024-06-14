Какая погода будет на выходных в Казахстане

Погода
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Это связано с прохождением фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня в центре, 15-16 июня на востоке страны.  

«Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С, на юге до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке до сильной жары +28+38°С, на севере до +26+34°С, в центре до +25+33°С, на востоке до +21+31°С», - говорится в сообщении.

#казахстан #погода

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