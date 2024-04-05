Какая погода будет на выходных в Казахстане

На большей части территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пройдут дожди, в ночные часы 6-8 апреля на северо-западе, 8 апреля на севере пройдут осадки (дождь с переходом в снег), усилится ветер.

«Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, 6-7 апреля в Алматинской области, 8 апреля в области Ұлытау и Карагандинской области. В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман», - говорится в сообщении.

На северо-западе и севере республики понижение температуры воздуха днем от 13-20 до 7-15 тепла. В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до 15-20 тепла.