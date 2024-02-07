Какая погода будет в Казахстане в ближайшие 3 дня

В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

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Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23-28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.

На западе и северо-западе страны ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12-20 мороза. На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.