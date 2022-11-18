Какие общественные пространства создадут для астанчан

В Астане появится больше общественных пространств и благоустроенных территорий (парки, скверы, бульвары). О новых точках притяжения, где горожане и гости смогут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг, рассказали в «Астанагенплане», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В столице с участием жителей проходит обсуждение проекта Генерального плана города до 2035 года.

К примеру, в 2023 году планируется благоустроить скверы в ЖМ Уркер (Ильинка), ЖМ Тельмана, в районе ул. Ч. Айтматова, в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна, пр. Абая. Также будут аллеи по пр. Абылайхана от ул. Куйши Дина до ул. Мустафина, по ул. Жургенова, 28/1, по ул. Кошкарбаева, 45, на пересечении ул.Кордай и Тайказан, ул. К.Азербаева, 10-14 и др. Стоит отметить, что за последние годы в Астане ежегодно благоустраивается более 200 дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Кроме того, на Большом и Малом Талдыколе будут построены экопарки. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Большом и Малом Талдыколе. Будут созданы водоемы, которые будут подпитывать водой. Это позволит как сохранить водный баланс, так и создать естественную фильтрацию воды, сохранить биоразнообразие экосистемы. Ранее на Малом Талдыколе уже были начаты земельные работы по подготовке территории для создания рельефа парка и по высадке деревьев.

Кроме того, возле Большого Талдыколя появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.

Проект Генерального плана Астаны находится на стадии обсуждения. Обсуждение проекта Генерального плана Астаны проходит с 15 по 18 ноября в здании ТОО «НИПИ «Астанагенплан», по адресу: улица А.Мамбетова, 22 – выставочный зал.