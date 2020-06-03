Какие ТОО исключат из перечня подлежащих обязательному аудиту
Лаура Тусупбекова
Из перечня подлежащих обязательному аудиту исключат ТОО со среднегодовым доходом свыше полуторамиллионнократного МРП. Соответствующие поправки по вопросам аудиторской деятельности одобрил Мажилис на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к законопроекту, поправками предусмотрено исключение из перечня товариществ с ограниченной ответственностью подлежащих обязательному аудиту организаций, у которых среднегодовой доход свыше полуторамиллионнократного месячного расчетного показателя.
Кроме того, проектом предусмотрено утверждение Правлением профессионального совета годовой отчетности о деятельности профессионального совета, а также усиление нормы по подотчетности профессионального совета по предоставлению отчета в уполномоченный орган и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка;
Также законопроектом исключается право Квалификационной комиссии профессионального совета на пересмотр перечня дисциплин для проведения аттестации кандидатов в аудиторы, а также исключается ведение электронного бухгалтерского учета в государственных учреждениях единым оператором, определяемым уполномоченным органом и другие поправки.