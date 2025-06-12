Карагандинский гвардеец отличился на мировой арене

Спорт
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В Москве прошёл 19-й международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Фото пресс-службы РгК «Орталық» Нацгвардии РК

В престижном соревновании приняли участие 19 команд из 9 стран. Турнир проходил в спортивном комплексе «Баскет Холл», расположенном в Олимпийской деревне района Крылатское, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД РК

От Республики Казахстан в турнире приняла участие команда Министерства внутренних дел, в состав которой вошёл и представитель Национальной гвардии. Единственным участником от Национальной гвардии стал военнослужащий войсковой части 6505 — рядовой Еренкаипов Кылыш Нурланович. Он выступил в весовой категории до 66 кг и, продемонстрировав высокое мастерство, завоевал бронзовую медаль. Это достижение стало значимым не только для Национальной гвардии, но и для всего казахстанского спорта.

Кроме того, Кылыш Нурланович ранее одержал уверенную победу на чемпионате Национальной гвардии по казахша күрес, который прошёл в городе Семей. Показав блестящие результаты в двух разных видах борьбы, молодой военнослужащий подтвердил свою трудолюбивость, силу духа и высокий уровень подготовки, прославив имя Национальной гвардии.

Такие высокие результаты рядового Еренкаипова Кылыша Нурлановича демонстрируют высокий спортивный потенциал казахстанских военнослужащих и доказывают, что они способны достойно представлять страну не только в службе, но и на международной спортивной арене, отметили в пресс-службе.

 

#чемпион #дзюдо #гвардеец

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