Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.
Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.