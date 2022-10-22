Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.