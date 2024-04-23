Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания
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Президент подписал закон
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Как отмечается в заключении к документу, целью cоглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской обороны.
Текст закона публикуется в печати.