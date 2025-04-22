Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Приветствуя высокого гостя, Глава государства поблагодарил его за посещение Туркестана – духовной столицы Казахстана, города, имеющего сакральное значение для всех тюркских народов.

– Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами,– отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициатива, поддержанная ООН, свидетельствует о высокой международной репутации Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров Туркменистана.

– Наши двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах имеют хорошие перспективы. Мы благодарны вам за поддержку инициативы Туркменистана в рамках ООН о провозглашении Международного года мира и доверия, — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

Особое внимание было уделено расширению партнерства в газовой отрасли, в частности, участию Казахстана в проекте разработки месторождения Галкыныш совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строительства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков.

По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север – Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах образования, медицины и цифровизации.

Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов, военных и медицинских кадров.