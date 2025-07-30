Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере коммуникаций

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Венера Баталова
корреспондент

В рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписано соглашение между Службой центральных коммуникаций РК и Управлением коммуникаций при Президенте Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ORTCOM.KZ

Фото: пресс-служба президента РК

«В ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику подписано соглашение между Службой центральных коммуникаций при Президенте РК (СЦК) и Управлением коммуникаций при Президенте ТР.

Документ поддерживают директор СЦК Аскар Умаров и глава УК Бурханеттин Дуран. Соглашение касается медиааналитики, цифровых коммуникаций, обмена контентом и предоставления услуг повышения квалификации специалистов», - говорится в документе.

В рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию заключено 18 межправительственных и межведомственных документов.

#Казахстан #Турция #соглашение #СЦК

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