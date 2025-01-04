Казахстан не смог пробиться в полуфинал теннисного United Cup

Теннис
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На пути нашей сборной встала Польша, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В Австралии завершился второй матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан - Польша, в котором встретились шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек.

Игра окончилась победой польской теннисистки в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. Общий счёт противостояния 2:0 гарантировал сборной Польши выход в финал United Cup.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Швёнтек выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее 78-я ракетка мира Александр Шевченко из Казахстана уступил 16-му номеру рейтинга ATP поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах — 3:6, 2:6.

Казахстан впервые вышел в полуфинал United Cup в своей истории, по дороге одолев прошлогодних победителей – сборную Германии.

#Казахстан #теннис #United Cup

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