Жания Бекмухамбетова завоевала «серебро» на турнире WTT Youth Contender

Теннис

В финале казахстанка уступила Лизетт Фазекаш из Хорватии

Фото: НОК РК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль на турнире серии WTT Youth Contender в Вараждине (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz 

Спортсменка стала второй в возрастной категории U13, отметили в НОК.

По ходу турнира Жания победила Эму Калужу (Словения) 3:0, Зиту Петрович (Хорватия) 3:0, Сару Серпу (Румыния) 3:0, Стеллу Пресецки (Хорватия) 3:0, Линь Цзяцзюнь (Сингапур) 3:0, Изабелу Пастину (Румыния) 3:0.

В финале казахстанка уступила Лизетт Фазекаш (Хорватия) со счётом 1:3, став в итоге второй. 

#турнир #серебро #теннис

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