Республика продолжает вносить значимый вклад в международные усилия по поддержанию мира и стабильности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

На базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провел церемонию ротации казахстанских миротворческих контингентов.

Командиры первого и второго составов миротворческих рот резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением» подполковники Жигер Аипов и Жанибек Нурланов доложили представителю командования Министерства обороны о смене воинских контингентов.

Завершившие миссию военнослужащие Вооруженных сил возвращаются на родину, на их место прибыл второй состав национального контингента.

В настоящий момент военнослужащие проходят этап размещения, обустройства и приемки дел. Штаб роты уточняет функциональные обязанности в составе роты резерва командующего миссией. Планируются занятия по подготовке к выполнению задач, предусмотренных мандатом ООН.

Командир контингента подполковник Жанибек Нурланов отметил, что профессиональные навыки, полученные в ходе подготовки, позволят военнослужащим эффективно приступить к обязанностям.

Первый казахстанский национальный контингент, насчитывающий 139 военнослужащих и 26 единиц техники, был направлен в миссию в марте 2024 года. Миротворцы обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы, проводили эвакуации и уничтожали взрывоопасные предметы. Их работа получила высокую оценку командования миссии ООН.

Таким образом, Казахстан продолжает вносить значимый вклад в международные усилия по поддержанию мира и стабильности.