Казахстан назван одним из трендовых направлений астротуризма в исследовании Euronews

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Ночные пейзажи Казахстана предлагают уникальные возможности для любителей звездного неба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Euronews отмечает стремительный рост астротуризма - «космические путешествия» становятся одним из главных направлений. Путешественники ищут идеальные места для наблюдения за небесными явлениями. В исследовании указано, что Казахстан обладает обширными степями и удаленными регионами, свободными от светового загрязнения, и является одним из лучших направлений для таких путешествий.

Ночные пейзажи республики предлагают уникальные возможности для любителей звездного неба.

«Мы продвигаем этот уникальный аспект нашего природного наследия и привлекаем иностранных туристов, которые ищут необычную связь с космосом. Сейчас Kazakh Tourism работает над созданием специальной инфраструктуры для развития астротуризма. Это включает организацию обзорных точек и экскурсий с профессиональными астрономами. Сегодня туристы все чаще выбирают экологически устойчивые и аутентичные направления. Стремление Казахстана развивать инфраструктуру и сохранять природное ночное небо делает его перспективным местом для астротуризма», – отметил председатель правления нацкомпании «Kazakh Tourism» Кайрaт Садвaкасов.

Помимо астротуризма, в исследовании Euronews выделены и другие ключевые тренды 2025 года. 

Углубленные культурные путешествия – туристы все чаще стремятся к более глубокому погружению в местные традиции, ремесла и гастрономию.

Экотуризм и устойчивое развитие – устойчивые практики и природные маршруты становятся приоритетом для многих путешественников.

Здоровье и рекреация – поездки, ориентированные на улучшение здоровья, включая ретриты, спа и программы йоги, продолжают набирать популярность.

Цифровые приключения – использование технологий, таких как дополненная реальность.

Казахстан активно внедряет элементы этих трендов в туриндустрию и предлагает не только звездные туры, но и путешествия по маршрутам Великого шелкового пути, программы этно- и экотуризма, а также возможности для глубокого знакомства с богатым культурным наследием.

#Казахстан #исследование #Euronews #тренд #Kazakh Tourism #астротуризм

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