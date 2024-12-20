Казахстан назван одним из трендовых направлений астротуризма в исследовании Euronews

Ночные пейзажи Казахстана предлагают уникальные возможности для любителей звездного неба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism
Euronews отмечает стремительный рост астротуризма - «космические путешествия» становятся одним из главных направлений. Путешественники ищут идеальные места для наблюдения за небесными явлениями. В исследовании указано, что Казахстан обладает обширными степями и удаленными регионами, свободными от светового загрязнения, и является одним из лучших направлений для таких путешествий.
Ночные пейзажи республики предлагают уникальные возможности для любителей звездного неба.
«Мы продвигаем этот уникальный аспект нашего природного наследия и привлекаем иностранных туристов, которые ищут необычную связь с космосом. Сейчас Kazakh Tourism работает над созданием специальной инфраструктуры для развития астротуризма. Это включает организацию обзорных точек и экскурсий с профессиональными астрономами. Сегодня туристы все чаще выбирают экологически устойчивые и аутентичные направления. Стремление Казахстана развивать инфраструктуру и сохранять природное ночное небо делает его перспективным местом для астротуризма», – отметил председатель правления нацкомпании «Kazakh Tourism» Кайрaт Садвaкасов.
Помимо астротуризма, в исследовании Euronews выделены и другие ключевые тренды 2025 года.
Углубленные культурные путешествия – туристы все чаще стремятся к более глубокому погружению в местные традиции, ремесла и гастрономию.
Экотуризм и устойчивое развитие – устойчивые практики и природные маршруты становятся приоритетом для многих путешественников.
Здоровье и рекреация – поездки, ориентированные на улучшение здоровья, включая ретриты, спа и программы йоги, продолжают набирать популярность.
Цифровые приключения – использование технологий, таких как дополненная реальность.
Казахстан активно внедряет элементы этих трендов в туриндустрию и предлагает не только звездные туры, но и путешествия по маршрутам Великого шелкового пути, программы этно- и экотуризма, а также возможности для глубокого знакомства с богатым культурным наследием.