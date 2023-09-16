Аида Балаева приняла участие в демографическом саммите в Венгрии

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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В столице Венгрии состоялся V Будапештский демографический саммит на тему: «Семья: ключ к безопасности», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.

Фото www.gov.kz

Данный международный Саммит проводится раз в два года и является площадкой, на которой политики, эксперты, представители религий, бизнеса, науки и СМИ разных стран обсуждают проблемы демографии и ключевые вопросы, влияющие на институт семьи.

В этом году участие приняли представители 60 стран. По приглашению венгерской стороны в работе саммита приняла участие министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

Министр наряду с представителями Венгрии, Катара, Турции, ОАЭ, Сербии, Словении, Марокко, Эквадора и ряда других стран выступила на интерактивной панельной сессии министров, в ведомства которых входят вопросы семейной политики.

В своем выступлении Аида Балаева подчеркнула важную роль института семьи для устойчивого развития государства, отметив, что «именно в кругу семьи молодое поколение получает ценностные ориентиры, любовь и заботу, благодаря которым они могут чувствовать себя защищенными и сильными настолько, чтобы создавать в будущем свои семьи». 

Министр отметила ряд демографических особенностей Казахстана - «Казахстан – это полиэтническое государство. В стране проживают представители более 100 этносов и 18 религиозных конфессий».

Среди важных особенностей страны А. Балаева также выделила средний возраст казахстанцев: «Казахстан – это страна молодых, средний возраст казахстанцев – 32 года. В структуре населения молодежь составляет около 30 %».

Далее Министр продолжила, - «Демографы говорят о рисках, но мы делаем все, чтобы превратить молодую энергию государства в возможности для развития. На это направлен курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева» - сказала в своем выступлении министр.

Также казахстанский политик подробно рассказала о развитии институциональных основ формирования семейно-демографической политики Казахстана, в том числе, реформах и системе социальной поддержки, внедрении Цифровой карты семьи и ряде специальных программ, реализуемых в стране.

Кроме того, министр остановилась на проблемах, оказывающих существенное влияние на процесс воспитания детей, и рассказала о принимаемых мерах по их решению в Казахстане.

Аида Балаева также предложила на следующем Саммите обсудить темы влияния новых медиа на формирование ценностных ориентиров и повышения роли семьи в профилактике современных вызовов. По словам министра эти факторы не однократно звучали от спикеров Саммита и требуют внимания.

Ряд двухсторонних встреч также состоялся на полях саммита. В частности, с министром культуры и инноваций Венгрии Я. Чаком и председателем Национального собрания Азербайджана С. Гафаровой.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимный интерес к наращиванию взаимодействия двух стран в области семейно-демографической сферы и культурно-гуманитарных отношений.

#семья #министр #Венгрия #саммит #Балаева

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