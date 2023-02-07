Казахстанцев в списках погибших и пострадавших при землетрясениях в Турции нет – МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что граждан Казахстана в списках погибших и пострадавших при землетрясениях в Турции нет, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сейчас наши дипломаты в Турции ведут работу по установлению связи с гражданами Казахстана, находящимися в этой стране. Были разосланы соответствующие информационные сообщения студентам», – проинформировал Айбек Смадияров.

По его словам, на консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана: в Анкаре – 498, в Стамбуле – 45, в Анталье – 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8 219 наших студентов. В общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.

«Почетный консул в городе Мерсине гражданин Турции Ахмет Будан обеспечил проживание в гостинице 25 гражданам Казахстана, в том числе 19 студентам. Сегодня эти 19 казахстанских студентов с помощью почетного консула были доставлены в Анкару, вечером они вылетят в Казахстан рейсом Анкара – Астана. Дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится. Одновременно с этим следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются», – подчеркнул спикер.

Он также отметил, что в МИД РК открыта горячая линия 72-05-00, по которой наши граждане и их родные могут обратиться за помощью.

Кроме того, опубликованы экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.

«Вся поступающая информация будет в обязательном порядке перепроверяться. Учитывая гуманитарную катастрофу в районах землетрясения, поисковые работы займут некоторое время. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о наших гражданах в Турции, или если их родные не выходят на связь, немедленно сообщить в МИД по указанному выше номеру или нашим дипломатам в Турции», – обратился к соотечественникам Айбек Смадияров.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло 2 мощных землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

7 февраля землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья турецкой провинции Хатай в акватории Средиземного моря. Подземные толчки были зафиксированы в 02:29 по местному времени в 50,7 км от района Яйладагы.

В 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.