Самолет с казахстанскими спасателями прибыл в Турцию

Самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Скриншот с видео МЧС РК

"Самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в Турции, в городе Газиантепе. Следующим этапом станут разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями. Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ", – сообщили в ведомстве.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Напомним, Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. В составе отряда – спасатели, кинологические расчеты и медики центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.