Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло второе за сутки сильное землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Об этом в понедельник сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при Правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 7,6 зафиксированы в 13:24 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в районе Эльбистан, очаг залегал на глубине 7 км.

Камеры видеонаблюдения в Малатье зафиксировали момент землетрясения магнитудой 7,6 с эпицентром в районе Эльбистан pic.twitter.com/YSU7VhIYdT — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 6, 2023

Между тем, по данным AFAD, в 10 провинциях Турции погибло 1 014 человек, пострадали 7 003 жителя. В зоне землетрясения из-под завалов извлекли 47 человек.

В провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 824 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения и поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.