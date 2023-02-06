Землетрясение произошло в Турции

Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.

Фото: by-world.ru

Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались сегодня, 6 февраля, во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (07.17 по времени Астаны).

Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Кроме того, телеканал Al Arabiya отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.

Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях Турции, сообщает газета Yeni Shafaq.

Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.