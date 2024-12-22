Китай заявил протест США в связи с решением Байдена о продаже оружия Тайваню

Политика
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Президент Байден дал указание госсекретарю Блинкену выделить Тайваню $571,3 млн на оборонные товары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: AP/TASS

Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи с решением президента США Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню, сообщил МИД КНР.

«Китайская сторона выражает (...) недовольство и заявляет решительный протест и уже сделала соответствующее представление США», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

В МИД заявили, что оказание США военной помощи Тайваню является

«нарушением принципа "одного Китая" (...) и ущемлением суверенитета и интересов его безопасности, обязательств лидеров США не поддерживать независимость Тайваня, а также неверным сигналом сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня».

Также Китай призвал Соединенные Штаты прекратить вооружение Тайваня и остановить действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе.

«Китай примет все необходимые меры для (...) защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности», - говорится в публикации китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, накануне Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню за счет запасов министерства обороны $571,3 млн на оборонные товары и услуги, а также на военное образование и подготовку кадров.

#Китай #США #Тайвань

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