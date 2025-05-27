Почти 200 солдат-срочников Службы государственной охраны официально вступили в ряды защитников Родины.

С раннего утра у монумента «Отан қорғаушылар» собирались люди. Это родственники – родители, дедушки и бабушки, братишки и сестренки призывников, отобранных в Силы особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан. К слову, каждый молодой человек имеет возможность претендовать на право проходить воинскую службу в этом элитном подразделении. Но лишь немногие проходят отбор – подходящие физические данные, спортивные достижения, высшее образование являются первыми требованиями к парням. Через второй фильтр они проходят во время месячной подготовки на учебном полигоне, и здесь обращают внимание уже на другие качества – морально-психологичес­кую выдержанность, способность быстро принимать решения, оказывать медицинскую помощь, идти на помощь товарищу. И главное – подлинная любовь к Отчизне. К церемонии принесения присяги доходят не все – отбор жесткий и бескомпромиссный.

Церемония приведения к военной присяге является одной из важнейших воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащий берет на себя обязательство защищать Родину, безупречно выполнять обязанности воинской службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику. Как отметил командующий Силами особого назначения – заместитель начальника Службы государст­венной охраны РК генерал-майор Айткурман Омарбеков, торжественная клятва – это нравственный и духовный жест. Служба Родине требует высокой ответственности. Он привел слова Героя Советского Союза Бауржана Момышулы о том, что героизм рож­дается из мужества и стойкости.

– Родина выбрала вас, и это высокая честь и ответственность. Ваша воинская клятва означает готовность по первому зову встать на защиту Отчизны, – подчеркнул Айткурман Омарбеков.

Акан Асаубаев, чья выправка выдала в нем военнослужащего, в 1991–1992 гг. проходил службу в Степанакерте, участвуя в урегулировании межнационального конфликта в Нагорном Карабахе. Был ранен, за отвагу награжден орденом Красной Звезды. Мужчина пришел поприветствовать своего племянника.

– Сегодня мой племянник Данияр приносит присягу. Он с детства хотел стать военным, и мы готовили его к этой службе. Я сегодня счастлив и горд. Хочу, чтобы в нашей стране был мир. Мы – многонациональное государство, и в этом наша сила, – говорит Акан Асаубаев.

Было трогательно наблюдать, как матери гвардейцев, увидев своих сыновей, подтянутых и мужественных, махали им руками, не скрывая слез гордости. Не менее трогательно было видеть, как гвардейцы, завидев родные лица, не смея нарушать регламент церемонии, лишь глазами и едва заметной улыбкой могли поприветствовать своих родных. Только после церемонии они могли дать волю своим чувствам и обнять своих матерей. Среди них – рядовой Евгений Янке, был призван из Карагандинской области. Красивый высокий парень, косая сажень в плечах, буквально утопил в объятиях свою маму, Марину Ивановну (на снимке). Потом к нему подбежал пятилетний племянник, и Евгений ловко подхватил мальчишку и усадил на свои могучие плечи.

– Мой сын за этот месяц подготовки на полигоне так возмужал, так повзрослел! Я сегодня самая счастливая мать, горжусь своим сыном. У меня трое сыновей, он самый младший. Он не рассказывал нам о своих планах, сам пошел в военкомат и попросился в это подразделение. Пусть наша страна будет мирной, пусть наши сыновья оберегают покой нашего Казахстана и станут той силой, которую никто не осмелится проверить на прочность, – сказала Марина Янке.

После церемонии принесения присяги командиры провели встречу с призывниками и их родителями, ответили на все вопросы. Дали номера своих мобильных телефонов, заверив, что всегда на связи с родителями молодых бойцов. И объявили: в честь торжественного дня призывникам дают городскую увольнительную. Но ровно в 7 утра следующего дня гвардейцы должны быть у пункта сбора на службу. Потому что есть такая профессия – Родину защищать…