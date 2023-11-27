Когда цели ясны и много планов Статьи 27 ноября 2023 г. 5:00 0 Асель Шаяхмет Темпы роста экономики области Жетысу в 2023 году составили 112,9%. Привлечено 240 млрд тенге инвестиций. фото с сайта СЦК О социально-экономическом развитии и дальнейших планах области Жетысу рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций глава региона Бейбит Исабаев. По информации акима, по итогам полугодия объем валового регионального продукта вырос на 13%, составив 695,5 млрд тенге. – С начала года в экономику области привлечено 240 миллиардов тенге инвестиций, в том числе частных – 143 миллиарда. В республиканский бюджет поступило 180 миллиардов тенге, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Поступления в местный бюджет выросли на 25% и составили 60 миллиардов тенге. При этом объем работ в сфере строительства увеличился в полтора раза, ввод жилья вырос на 23%, показатели в сфере торговли возросли в 1,6 раза, – отметил аким области. По словам акима, всего в регионе действуют 535 предприятий, на которых трудятся более 26 тыс. человек. Со дня образования области здесь введено в эксплуатацию 23 новых и расширено пять действующих производств. В нынешнем году запускаются еще 12 предприятий на 39 млрд тенге с созданием более 500 рабочих мест. Доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленности достигла 80%. Основная продукция, которую производят в области, – солод, электрические аккумуляторы, железобетонные и металлические опоры для высоковольтных линий электропередачи. Также на территории Жетысу планируют начать строительство крупной ветряной электростанции в районе Джунгарских ворот мощностью 1 ГВт. Ведутся подготовительные работы. В целом инвестиционный портфель региона до 2030 года содержит 184 проекта на 2,2 трлн тенге с созданием более 9 тыс. рабочих мест. – На территории области действуют специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». До 2030 года здесь планируется осуществить 52 проекта с общим объемом инвестиций 622 миллиарда тенге, – подчеркнул Бейбит Исабаев. Говоря о транспортно-логистических проектах, глава региона сообщил, что в основном при их реализации используется продукция местных предприятий. К примеру, на станции Достык построен мультимодальный транспортно-логистический центр «ЕТТ Dostyk» мощностью 150 тыс. контейнеров в год. Стоимость объекта составила 12 млрд тенге. Кроме того, планируется возведение еще двух многофункциональных грузоперевалочных терминалов общей мощностью 650 тыс. контейнеров на сумму 68 млрд тенге. Строится вторая линия железнодорожной ветки Достык – Мойынты. – По территории нашей области пройдет 451 километр этой ветки. Дополнительно в экономику региона будет привлечено 293 миллиарда тенге инвестиций. Для местных жителей планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест, – доложил спикер. На развитие агропромышленного комплекса области Жетысу направлено 32 млрд тенге, из которых 25,5 млрд – субсидии. В нынешнем году зерновые культуры в регионе были посеяны на 324 тыс. гектаров, собрано 870 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 25 центнеров на круг. – Это один из самых высоких показателей в стране. В текущем году по объему валового урожая зерновых впервые в республике область Жетысу заняла четвертое место после Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В течение следующих двух-трех лет в регионе имеется возможность собрать один миллион тонн зерновых культур, – подчеркнул аким региона. Поголовье скота в области достигло 3,2 млн голов, обеспечив тем самым рост производства и мясного, и молочного направления. В настоящее время в Жетысу функционируют 120 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, которые за 10 месяцев произвели продукты питания на сумму 70 млрд тенге – это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 35% сельскохозяйственного сырья перерабатывается на местных предприятиях. Сахарный завод, расположенный в Аксуском районе, прошел полный ремонт и в этом году вновь начал работу. Норматив субсидирования свеклы увеличен с 15 тыс. до 25 тыс. тенге за тонну. Площадь ее посадки увеличилась вдвое и составила 8 тыс. га. На территории области немало популярных туристических локаций, и этот потенциал необходимо развивать. Согласно данным мониторинга, за 10 месяцев число туристов, прибывших в область, составило 2 млн человек, из них 1,5 млн отдыхали на побережье Алаколя. По словам акима Жетысу, на территории области есть все возможности для динамичного развития туризма. В целях развития инфраструктуры строительство дорог к побережьям Алаколя и Балхаша будет полностью завершено в следующем году. – Аэропорт Ушарал полностью отремонтирован в прошлом году. Открыто сообщение поезда «Тальго» из Астаны в Акши. В следующем году начнется строительство инженерно-коммуникационных сетей на берегу озера Балхаш. На эти цели в 2024-м будет выделено 2,1 миллиарда тенге. С 2025-го на Балхаше начнут строить зоны отдыха и гостиницы, – рассказал аким области. Кроме прочего, нынче на территории национального парка «Алтынемел» был построен визит-центр стоимостью 2 млрд тенге, разрабатывается проектная документация по строительству лыжно-биатлонного комплекса и ремонту дороги до водопада Бурхан-булак, которая, по заявлению руководства области, будет готова в следующем году. Отремонтирована дорога к реконструированному музею Шокана Уалиханова. В Сарканском районе проводится средний ремонт дороги до озера Жасылколь. Теперь – о жилищном вопросе. В 2022 году в регионе было сдано в эксплуатацию 290 тыс. кв. м жилья, а на этот год запланирован ввод 323 тыс. кв. м. – В целом в текущем году по области будут распределены 3 494 квартиры, в том числе по Талдыкоргану – 2 173, – поделился новостью глава региона. За счет спонсоров построено три дома на 180 квартир в областном центре и 27 индивидуальных жилых домов для семей, представляющих социально уязвимые слои населения. В 2024 году фондом «Самрук-Казына» запланировано строительство девяти многоквартирных домов на 560 квартир. Говоря о водоснабжении и газификации, Бейбит Исабаев сообщил, что из 358 населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечено 323. При этом из 193 населенных пунктов, подлежащих газификации, в настоящее время голубым топливом снабжены 26, включая Талдыкорган, то есть доступ к газу получили 298 тыс. человек. 16 сел были газифицированы после образования области. – К концу года к централизованному водоснабжению будут подключены два аула. Ожидаем, что качество питьевой воды улучшится еще в 15 населенных пунктах. Что касается газификации, то до конца 2023-го планируем подключить к газу еще 18 населенных пунктов. К концу 2029-го, по нашим расчетам, будут газифицированы все населенные пункты от Кербулакского района до Талдыкоргана. В результате доступ к газу получат свыше 500 тысяч жителей, или 72% всего населения. Для газификации Аксуского, Сарканского, Алакольского районов разработана ПСД магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, – пояснил аким Жетысу. Что касается двух таких важных сфер, как образование и здравоохранение, то, как сообщил Бейбит Исабаев, в области нет аварийных и трехсменных школ, однако есть проблемы приспособленных школ, и таких – 37. Вопрос по ним будет решен в ближайшие пять лет. По данным акима, в текущем году введено в эксплуатацию пять из шести запланированных школ, до конца года в Талдыкоргане будет сдана в эксплуатацию еще одна школа на 1 200 мест. Две школы строятся в рамках нацпроекта «Комфортная школа». – До 2026 года в области будет построена 21 новая школа, семь из которых – в рамках проекта «Комфортная школа» – поделился цифрами спикер. Заканчивая выступление, аким добавил, что в настоящее время в регионе ведется строительство восьми объектов здравоохранения. Два из них введены в эксплуатацию в этом году, шесть будут сданы в следующем. За счет средств местного бюджета нынче будет установлен 21 блочно-модульный медицинский пункт, а до конца года – еще шесть, тогда как до 2025-го эта цифра должна вырасти до 35. В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить 59 медицинских объектов. #экономика #Жетысу #инвестиции