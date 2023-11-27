Когда цели ясны и много планов

О социально-экономическом развитии и дальнейших планах области Жетысу рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций глава региона Бейбит Исабаев.

По информации акима, по итогам полугодия объем валового регионального продукта вырос на 13%, составив 695,5 млрд тенге.

– С начала года в экономику области привлечено 240 миллиардов тенге инвестиций, в том числе частных – 143 миллиарда. В республиканский бюджет поступило 180 миллиардов тенге, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Поступления в местный бюджет выросли на 25% и составили 60 миллиардов тенге. При этом объем работ в сфере строительства увеличился в полтора раза, ввод жилья вырос на 23%, показатели в сфере торговли возросли в 1,6 раза, – отметил аким области.

По словам акима, всего в регио­не действуют 535 предприятий, на которых трудятся более 26 тыс. человек. Со дня образования области здесь введено в эксплуатацию 23 новых и расширено пять действующих производств.

В нынешнем году запускаются еще 12 предприятий на 39 млрд тенге с созданием более 500 рабочих мест. Доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленности достигла 80%.

Основная продукция, которую производят в области, – солод, электрические аккумуляторы, железобетонные и металлические опоры для высоковольтных линий электропередачи. Также на территории Жетысу планируют начать строительство крупной ветряной электростанции в районе Джунгарских ворот мощностью 1 ГВт. Ведутся подготовительные работы.

В целом инвестиционный порт­фель региона до 2030 года содержит 184 проекта на 2,2 трлн тенге с созданием более 9 тыс. рабочих мест.

– На территории области действуют специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». До 2030 года здесь планируется осуществить 52 проекта с общим объемом инвестиций 622 миллиарда тенге, – подчерк­нул Бейбит Исабаев.

Говоря о транспортно-логистических проектах, глава региона сообщил, что в основном при их реализации используется продукция местных предприятий.

К примеру, на станции Достык построен мультимодальный транспортно-логистический центр «ЕТТ Dostyk» мощностью 150 тыс. контейнеров в год. Стои­мость объекта составила 12 млрд тенге.

Кроме того, планируется возведение еще двух многофункцио­нальных грузоперевалочных терминалов общей мощностью 650 тыс. контейнеров на сумму 68 млрд тенге. Строится вторая линия железнодорожной ветки Достык – Мойынты.

– По территории нашей области пройдет 451 километр этой ветки. Дополнительно в экономику региона будет привлечено 293 миллиарда тенге инвестиций. Для местных жителей планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест, – доложил спикер.

На развитие агропромышленного комплекса области Жетысу направлено 32 млрд тенге, из которых 25,5 млрд – субсидии.

В нынешнем году зерновые культуры в регионе были посеяны на 324 тыс. гектаров, собрано 870 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 25 цент­неров на круг.

– Это один из самых высоких показателей в стране. В текущем году по объему валового урожая зерновых впервые в республике область Жетысу заняла четвертое место после Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В течение следующих двух-трех лет в регионе имеется возможность собрать один миллион тонн зерновых культур, – подчеркнул аким региона.

Поголовье скота в области достигло 3,2 млн голов, обеспечив тем самым рост производства и мясного, и молочного направления. В настоящее время в Жетысу функционируют 120 предприя­тий по переработке сельскохозяйственной продукции, которые за 10 месяцев произвели продукты питания на сумму 70 млрд тенге – это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 35% сельскохозяйственного сырья перерабатывается на местных предприятиях.

Сахарный завод, расположенный в Аксуском районе, прошел полный ремонт и в этом году вновь начал работу. Норматив субсидирования свеклы увеличен с 15 тыс. до 25 тыс. тенге за тонну. Площадь ее посадки увеличилась вдвое и составила 8 тыс. га.

На территории области немало популярных туристических локаций, и этот потенциал необходимо развивать. Согласно данным мониторинга, за 10 месяцев число туристов, прибывших в область, составило 2 млн человек, из них 1,5 млн отдыхали на побережье Алаколя.

По словам акима Жетысу, на территории области есть все возможности для динамичного развития туризма. В целях развития инфраструктуры строительство дорог к побережьям Алаколя и Балхаша будет полностью завершено в следующем году.

– Аэропорт Ушарал полностью отремонтирован в прошлом году. Открыто сообщение поезда «Тальго» из Астаны в Акши. В следующем году нач­нется строительство инженерно-коммуникационных сетей на берегу озера Балхаш. На эти цели в 2024-м будет выделено 2,1 миллиарда тенге. С 2025-го на Балхаше начнут строить зоны отдыха и гостиницы, – рассказал аким области.

Кроме прочего, нынче на территории национального парка «Алтынемел» был построен визит-центр стоимостью 2 млрд тенге, разрабатывается проект­ная документация по строительству лыжно-биатлонного комплекса и ремонту дороги до водопада Бурхан-булак, которая, по заявлению руководства области, будет готова в следующем году.

Отремонтирована дорога к реконструированному музею Шокана Уалиханова. В Сарканском районе проводится средний ремонт дороги до озера Жасылколь.

Теперь – о жилищном вопросе. В 2022 году в регионе было сдано в эксплуатацию 290 тыс. кв. м жилья, а на этот год запланирован ввод 323 тыс. кв. м.

– В целом в текущем году по области будут распределены 3 494 квартиры, в том числе по Талдыкоргану – 2 173, – поделился новостью глава региона.

За счет спонсоров построено три дома на 180 квартир в областном центре и 27 индивидуальных жилых домов для семей, представляющих социально уязвимые слои населения. В 2024 году фондом «Самрук-Казына» запланировано строительство девяти многоквартирных домов на 560 квартир.

Говоря о водоснабжении и газификации, Бейбит Исабаев сообщил, что из 358 населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечено 323. При этом из 193 населенных пунк­тов, подлежащих газификации, в настоящее время голубым топливом снабжены 26, включая Талдыкорган, то есть доступ к газу получили 298 тыс. человек. 16 сел были газифицированы пос­ле образования области.

– К концу года к централизованному водоснабжению будут подключены два аула. Ожидаем, что качество питьевой воды улучшится еще в 15 населенных пунктах. Что касается газификации, то до конца 2023-го планируем подключить к газу еще 18 населенных пунктов. К концу 2029-го, по нашим расчетам, будут газифицированы все населенные пункты от Кербулакского района до Талдыкоргана.

В результате доступ к газу получат свыше 500 тысяч жителей, или 72% всего населения. Для газификации Аксуского, Сарканского, Алакольского районов разработана ПСД магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, – пояснил аким Жетысу.

Что касается двух таких важных сфер, как образование и здравоохранение, то, как сообщил Бейбит Исабаев, в области нет аварийных и трехсменных школ, однако есть проблемы приспособленных школ, и таких – 37. Вопрос по ним будет решен в ближайшие пять лет.

По данным акима, в текущем году введено в эксплуатацию пять из шести запланированных школ, до конца года в Талдыкоргане будет сдана в экс­плуатацию еще одна школа на 1 200 мест. Две школы строятся в рамках нацпроекта «Комфорт­ная школа».

– До 2026 года в области будет построена 21 новая школа, семь из которых – в рамках проекта «Комфортная школа» – поделился цифрами спикер.

Заканчивая выступление, аким добавил, что в настоящее время в регионе ведется строительство восьми объектов здравоохранения. Два из них введены в эксплуа­тацию в этом году, шесть будут сданы в следующем.

За счет средств местного бюджета нынче будет установлен 21 блочно-модульный медицинский пункт, а до конца года – еще шесть, тогда как до 2025-го эта цифра должна вырасти до 35.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить 59 медицинских объектов.