Она выразила уверенность в том, что высокий профессионализм казахстанских миротворцев позволит им успешно выполнять все возложенные на них задачи, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

На место дислокации казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах командующий миссии ООН «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» генерал-майор Анита Асма прибыла с ознакомительным визитом.

Это ее первое посещение миротворческой базы после произведенной ротации роты. Генерал-майор Анита Асма подчеркнула, что казахстанское подразделение является резервом командующего и в случае инцидента будет выполнять задачи по эвакуации, спасению и защите персонала ООН.

Командующий миссией UNDOF выразила уверенность в том, что высокий профессионализм казахстанских миротворцев позволит им успешно выполнять все возложенные на них задачи.