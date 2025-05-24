Она выразила уверенность в том, что высокий профессионализм казахстанских миротворцев позволит им успешно выполнять все возложенные на них задачи, передает Kazpravda.kz
На место дислокации казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах командующий миссии ООН «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением» генерал-майор Анита Асма прибыла с ознакомительным визитом.
Это ее первое посещение миротворческой базы после произведенной ротации роты. Генерал-майор Анита Асма подчеркнула, что казахстанское подразделение является резервом командующего и в случае инцидента будет выполнять задачи по эвакуации, спасению и защите персонала ООН.
Командующий миссией UNDOF выразила уверенность в том, что высокий профессионализм казахстанских миротворцев позволит им успешно выполнять все возложенные на них задачи.