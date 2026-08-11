Казахстан принимает участие во Всемирном библиотечном конгрессе

Событие
Айман Аманжолова
корреспондент

С 10 по 13 августа в Пусане (Республика Корея) проходит 90-й Всемирный библиотечный и информационный конгресс Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений – IFLA WLIC 2026. Тема этого года «Библиотеки – движущая сила трансформации», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

 

Фото: МКИ

Казахстанский библиотечный союз является официальным членом Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA). В этом году страну на конгрессе представляют около 40 специалистов библиотечной сферы – это крупнейшая делегация среди стран СНГ.

Программа конгресса посвящена ключевым направлениям развития современного библиотечного дела. Участники обсуждают развитие национальных библиотек и библиографии, международные стандарты и метаданные, новые подходы к каталогизации, информационную безопасность, а также применение технологий искусственного интеллекта в работе библиотек.

Участие казахстанской делегации в работе конгресса позволит изучить передовой международный опыт в сфере библиотечного дела и внедрить современные стандарты и технологии в деятельность библиотек Казахстана.

 

#книга #библиотека #Пусан

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