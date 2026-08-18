Авиашоу состоялось несмотря на жару

Событие
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматинской области в третий раз прошло авиашоу «Небо Байсерке – 2026» – единственное, по заверению организаторов, в Центральной Азии. Желающих посмотреть вживую на выступления мастеров высшего пилотажа, парашютистов и представленную на ­аэродроме Байсерке авиатехнику разных поколений не остановила даже сорокаградусная жара. Более 10 тыс. поклонников авиации и фанатов неба посетили это грандиозное авиашоу.

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К слову, нельзя сказать, что климатический фактор не повлиял на поток посетителей: в прошлом году при более комфортной температуре шоу, которое длится несколько часов, посетили более 15 тыс. зрителей. Нынче многие запаслись зонтиками или сидели за столиками под шатрами. А самые находчивые гости укрылись под громадными крыльями авиалайнера середины прошлого века Ил-14. Он отработал свой срок на авиалиниях и теперь занял достойное место в музее под открытым небом.

Для многих людей старшего поколения авиашоу стало воплощением детской мечты, а для молодежи – дополнительной возможностью к освоению науки пилотирования и выбору своего пути в авиации.

Перед началом мероприятия прошла пресс-конференция, посвященная развитию малой авиации в Казахстане, авиационному туризму и привлечению молодежи к освоению технических профессий. Организатор авиафестиваля «Человек и космос» и авиашоу «Небо Байсерке – 2026» Аэлита Федорова представила ее участников.

Почетным гостем стал председатель АО «СП «Байтерек», Халық Қаһарманы, летчик-космонавт Айдын Аимбетов. Начальник аэроклуба ОО «Отан» Юрий Ельцов рассказал о нюансах программы авиашоу. Гендиректор ТОО «Авиационная компания летный центр «Тянь-Шань» Владимир Анцупов и президент Казахстанской ассоциации малой авиации Умирбек Кенесбаев говорили о проблемах поддержки аэроклуба со стороны государства.

Ранее в республике действовали 16 аэроклубов, через них шел поток молодежи, часть из которой выбирала в дальнейшем путь в авиацию или службу в десантных войсках. Сейчас осталось два аэроклуба, но полноценно работает только один – в Байсерке. При этом Владимир Анцупов отметил, что благодаря проведению авиашоу повысился интерес к профессии летчика, и число желающих овладеть ею в Академии гражданской авиации выросло в разы.

Организаторы авиашоу разработали насыщенную программу, нацеленную на семейный отдых, они объединили профессиональную и малую авиацию, парашютный спорт, авиамоделизм, а также музыкальное шоу. Зрители увидели полеты самолетов и вертолетов, выполнение фигур высшего пилотажа в одиночном и групповом исполнении, прыжки с парашютом, массовое десантирование, запуск ракеты-модели, поиск условного спускаемого аппарата и демонстрацию тушения пожара с воздуха.

Еще до официального открытия состоялись полеты мотодельтапланов, затем свое мас­терство продемонстрировали авиамоделисты. Особое место в программе заняли полеты с флагами. По традиции авиа­ционную часть шоу открыли пролетом вертолета Ми-2 с Государст­венным флагом Казахстана.

Были продемонстрированы возможности учебно-тренировочного самолета Як-18Т: петля Нестерова, переворот, полупетля с полубочкой, штопор, горизонтальная бочка, бое­вой разворот, горизонтальная восьмерка, фигура «Колокол», пилотаж с положительными и отрицательными перегрузками. Внимание зрителей привлекли и групповые полеты, где от пилотов требуется высочайшее мастерство. Завершился групповой блок эффектным роспуском «Веер»: самолеты разошлись в разные стороны с набором высоты.

#Алматы #Авиашоу #событие #Небо Байсерке

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