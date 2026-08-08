Путь к решающим матчам

Событие
Кошкарбек Тусипов

Главные события очередного соревновательного дня развернулись на футбольных полях, танцевальной площадке и киберспортивных аренах столицы.

фото astana2026.gofuture.games

В дисциплине Phygital Football UFL presented by Samruk-Kazyna решающую роль сыграли нестандартные тактические решения. Казахстанский клуб ACF & Allur уверенно переиграл черногорскую команду KMF Titograd со счетом 5:2. Наша команда пошла на смелый шаг, полностью изменив игровые пары перед цифровой частью матча.

Не менее уверенно выступила и казахстанская UEL Team, обыгравшая южноафриканский клуб Orlando Pirates – 5:1. Добившись преимущества в виртуальной час­ти, хозяева турнира закрепили успех уже на футбольном поле. Команда тщательно разобрала ошибки предыдущих матчей и сумела воспользоваться слабыми сторонами соперника. В четвертьфинале казахстанцам предстоит встретиться с действующими чемпионами турнира – мексиканской командой Quetzales-Armadillos. В других матчах игрового дня российская FFK Rotor CISS Group одолела испанский LOS Troncos FC (2:1), а перуанский Club Holcattes оказался сильнее бразильской Tamo Junto (4:2).

Одними из самых эмоциональных событий стали соревнования по Phygital Dancing presented by Solidcore Resources. Особое внимание зрителей привлек поединок казахстанской спортсменки Гульназ Амангали против колумбийца Андреса Гуардо. Встреча продолжалась все три раунда и завершилась победой представителя Колумбии со счетом 2:1. В остальных группах уверенно выступили представительница Узбекистана­ Согдиана Абдухаликова и российский спортсмен Иван Власов, завершившие игровой день без поражений.

В дисциплине Phygital Shooter (CS2 presented by Yandex Go) российская Liga Pro Team уверенно разобралась с монгольской Mirage Team – 3:0 (13:0 на Inferno, 13:1 на Nuke и 6:1 в лазертаге Neo Dala). Казахстанская Team KZ провела более напряженный матч против испанской Klan Pedrajas, победив со счетом 2:1. Наши игроки выиграли обе карты в Counter-Strike 2 (13:3 на Dust2 и 13:6 на Ancient), пос­ле чего уступили в лазертаге (3:6), однако этого оказалось достаточно для общего успеха. Еще один казахстанский коллектив – NOVAQ – уверенно переиграл международную команду Team Hybrids (3:0), а белорусская Minsk House оказалась сильнее турецкой Eternal Fire (2:1). Теперь в полуфинале Team KZ встретится со своими соотечественниками из NOVAQ, а Minsk House поспорит за выход в финал с Liga Pro Team.

В мобильной дисциплине MOBA Mobile MLBB presented by FREEDOM филиппинская Aurora Gaming уверенно победила саудовскую Geekay Esports (2:0). Турецкая FUT Esports и китайская Dian Feng Yao Guai добились волевых побед с одинаковым счетом 2:1, обыграв, соответственно, российскую Team Spirit и индонезийскую Team Vamos. В следующем раунде FUT Esports встретится с малайзийской Selangor Red Giants, а китайский коллектив сыграет против индонезийской ONIC.

#турнир #киберспорт #Игры будущего

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