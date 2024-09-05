Красивый остановочный комплекс подарили землякам одноклассники Статьи 5 сентября 2024 г. 3:00 36 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области В последние годы уроженцы Балхашского района заложили хорошую традицию. Устраивая памятные встречи одноклассников, выпускники местных школ делают особенные подарки родному краю. фото организаторов К примеру, несколько лет назад на въезде в райцентр, село Баканас, появилась зона отдыха, в которой встречают почетных гостей. Объект был построен сельчанами, окончившими школу в 1983 году. Узнав об этом, выпускники следующего, 1984 года установили на перевале Малайсары небольшую арку со скульптурой, изображающей туранского тигра. Тем самым была подчеркнута изюминка местной фауны, ведь именно здесь, в южном Прибалхашье, некогда водились эти уникальные степные хищники. И вот теперь эстафету добрых дел продолжили выпускники 1985 года. В рамках акции «Туыңды туған жерге тік» на перевале Тасмурын вдоль автотрассы Конаев – Баканас они возвели остановочный комплекс, стилизованный под юрту. Площадь придорожного объекта, облицованного мрамором, 500 кв. м, шесть массивных колонн поддерживают шанырак. В центре сооружения установлена стела с изображением карты Балхашского района, на прилегающей территории обустроены уютные беседки. Здесь проезжающие мимо путники могут пообедать, отдохнуть перед дальней дорогой. С открытием павильона инициаторов проекта поздравили аким района Азат Кутпанбетов, председатель местного совета ветеранов Бакыт Скабаев, общественный деятель Тынышбай Досымбеков. Они поблагодарили выходцев из этих мест, многие из которых проживают ныне в разных регионах республики, за полезное для своей малой родины дело. По словам автора идеи, предпринимателя Ерланбека Исаханова, шанырак – священный символ нашего народа, образ родного дома. Построенный в виде юрты остановочный комплекс служит знаком любви и безграничного уважения к месту, где родился и вырос, получил путевку в жизнь. Внесшие вклад в благое дело сверстники окончили школу 39 лет назад. Нынче они воспитывают детей и внуков, показывают пример подрастающему поколению. Завершая церемонию, патриоты родной земли передали эстафету гостям, выпускникам районных школ 1986 года. Те в свою очередь заверили, что акция «Туыңды туған жерге тік» обязательно найдет свое продолжение. К слову, именно в Балхашском районе расположено село Бояулы, считающееся образцово-показательным для всей Алматинской области. Уроженцы этих мест, семья Молдакасымовых, отремонтировала дороги, провела электричество, тепло и водопровод. За счет меценатов были построены школа, спортивная площадка, парк культуры и отдыха. Проявляя заботу о земляках, предприниматели показывают пример истинного патриотизма. #акция #подарки #добрые дела #родной край