Красивый остановочный комплекс подарили землякам одноклассники

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В последние годы уроженцы Балхашского района заложили хорошую традицию. Устраивая памятные встречи одноклассников, выпускники местных школ делают особенные подарки родному краю.

фото организаторов

К примеру, несколько лет назад на въезде в райцентр, село Баканас, появилась зона отдыха, в которой встречают почетных гостей. Объект был построен сельчанами, окончившими школу в 1983 году. Узнав об этом, выпускники следующего, 1984 года установили на перевале Малайсары небольшую арку со скульптурой, изображающей туранского тигра. Тем самым была подчеркнута изюминка местной фау­ны, ведь именно здесь, в южном Прибалхашье, некогда водились эти уникальные степные хищники.

И вот теперь эстафету добрых дел продолжили выпускники 1985 года. В рамках акции «Туыңды туған жерге тік» на перевале Тасмурын вдоль автотрассы Конаев – Баканас они возвели остановочный комплекс, стилизованный под юрту. Площадь придорожного объекта, облицованного мрамором, 500 кв. м, шесть массивных колонн поддерживают шанырак. В центре сооружения установлена стела с изображением карты Балхашского района, на прилегающей территории обустроены уютные беседки. Здесь проезжающие мимо путники могут пообедать, отдохнуть перед дальней дорогой.

С открытием павильона инициаторов проекта поздравили аким района Азат Кутпанбетов, председатель местного совета ветеранов Бакыт Скабаев, общественный деятель Тынышбай Досымбеков. Они поблагодарили выходцев из этих мест, многие из которых проживают ныне в разных регионах республики, за полезное для своей малой родины дело.

По словам автора идеи, предпринимателя Ерланбека Исаханова, шанырак – священный символ нашего народа, образ родного дома. Построен­ный в виде юрты остановочный комплекс служит знаком любви и безграничного уважения к месту, где родился и вырос, получил путевку в жизнь. Внесшие вклад в благое дело сверстники окончили школу 39 лет назад. Нынче они воспитывают детей и внуков, показывают пример подрастающему поколению.

Завершая церемонию, патриоты родной земли передали эстафету гостям, выпускникам районных школ 1986 года. Те в свою очередь заверили, что акция «Туыңды туған жерге тік» обязательно найдет свое продолжение.

К слову, именно в Балхашском районе расположено село Бояулы, считающееся образцово-показательным для всей Алматинской области. Уроженцы этих мест, семья Молдакасымовых, отремонтировала дороги, провела электричество, теп­ло и водопровод. За счет меценатов были построены школа, спортивная площадка, парк культуры и отдыха. Проявляя заботу о земляках, предприниматели показывают пример истинного патриотизма.

#акция #подарки #добрые дела #родной край

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