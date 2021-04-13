Красота земная и небесная

Выставка «Дыхание степи», посвященная 30-летию Независимости Казахстана, организована Восточно-Казахстанским областным музеем искусств. Как пояснила искусствовед Лариса Мартынова, работы мас­тера, занявшие главный зал, впечатляют масштабностью в прямом и переносном смысле. Произведения выполнены на крупных холстах и посвящены знаковым событиям. Ряд картин, например, «Избрание на ханство», «Кабанбай-батыр» являются иллюстрациями к героическому прошлому страны. Часть работ, напротив, передают нерв сегодняшнего дня, в том числе мужество и самоотдачу врачей во время пандемии.

– У Маржан смелая, экспрессивная манера письма, – отметила искусствовед. – Она берется за большие сюжетные полотна, требующие глубоких знаний и бережного отношения к деталям. И в то же время ее живопись и графика пронизаны лиричностью и патриотизмом. Причем не пафосным патриотизмом, а настоящим, теплым, идущим от души. Выставка замечательно отразила тему независимости. Здесь и история – балбалы, эпоха скифо-саков, трагедия джунгарского нашествия, время Абая, алашординцев. В то же время есть картины на злободневную тему борьбы с ковидом.

Удивительно, сколько жанров и техник подвластны художнику. Она использует сепию, уголь, акварель, акрил, масло. Как отметили в музее, мастер смело пробует себя в новых техниках, не боится экспериментировать. Например, есть серия работ с птицами, выполненная в технике бумажной пластики. Они воздушные и завораживающе виртуозные. В журнале откликов один из посетителей вернисажа так и написал: «Работы небесной красы».

Идею семейчанке подсказали оригинальные изделия канадского художника Никсона. Маржан по-хорошему завелась и решила попробовать свои силы. Сначала пришлось изучать строение оперения, создать модели перышек. Затем надо было вырезать их и склеить, повторив форму головы, крыльев и хвоста.

Рисовать Маржан начала с ранних лет. В школьные годы к увлечению творчеством присоединился спорт. Занятия восточными единоборствами закалили характер, привили упорство и веру в себя.

Тема спорта и сегодня занимает большое место в жизни художника. У нее есть сюжеты, изображающие национальные игры, в том числе көкпар. Есть картины с динамикой поединка борцов и азартом соперничества команд на поле… Часто, по словам самой Маржан, образы могут возникнуть в воображении при виде какой-то детали. Бывает, будущий замысел приходит во сне.

– В 2019 году Маржан Бакытбекова получила диплом в номинации «Молодой художник. Живопись» на конкурсной выставке «Творчество молодых» в Усть-Каменогорске, – заключила искусствовед. – Она состоит в республиканском Союзе дизайнеров и творческом объединении художников «Жаңғыру». Следующая цель – войти в Союз художников Казахстана.

Выставка продлится в Восточно-Казахстанском областном музее искусств до 16 мая. Работы талантливого художника можно посмотреть на страничках музея в социальных сетях.