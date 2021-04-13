Красота земная и небесная

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Выставка «Дыхание степи», посвященная 30-летию Независимости Казахстана, организована Восточно-Казахстанским областным музеем искусств. Как пояснила искусствовед Лариса Мартынова, работы мас­тера, занявшие главный зал, впечатляют масштабностью в прямом и переносном смысле. Произведения выполнены на крупных холстах и посвящены знаковым событиям. Ряд картин, например, «Избрание на ханство», «Кабанбай-батыр» являются иллюстрациями к героическому прошлому страны. Часть работ, напротив, передают нерв сегодняшнего дня, в том числе мужество и самоотдачу врачей во время пандемии.

– У Маржан смелая, экспрессивная манера письма, – отметила искусствовед. – Она берется за большие сюжетные полотна, требующие глубоких знаний и бережного отношения к деталям. И в то же время ее живопись и графика пронизаны лиричностью и патриотизмом. Причем не пафосным патриотизмом, а настоящим, теплым, идущим от души. Выставка замечательно отразила тему независимости. Здесь и история – балбалы, эпоха скифо-саков, трагедия джунгарского нашествия, время Абая, алашординцев. В то же время есть картины на злободневную тему борьбы с ковидом.

Удивительно, сколько жанров и техник подвластны художнику. Она использует сепию, уголь, акварель, акрил, масло. Как отметили в музее, мастер смело пробует себя в новых техниках, не боится экспериментировать. Например, есть серия работ с птицами, выполненная в технике бумажной пластики. Они воздушные и завораживающе виртуозные. В журнале откликов один из посетителей вернисажа так и написал: «Работы небесной красы».

Идею семейчанке подсказали оригинальные изделия канадского художника Никсона. Маржан по-хорошему завелась и решила попробовать свои силы. Сначала пришлось изучать строение оперения, создать модели перышек. Затем надо было вырезать их и склеить, повторив форму головы, крыльев и хвоста.

Рисовать Маржан начала с ранних лет. В школьные годы к увлечению творчеством присоединился спорт. Занятия восточными единоборствами закалили характер, привили упорство и веру в себя.

Тема спорта и сегодня занимает большое место в жизни художника. У нее есть сюжеты, изображающие национальные игры, в том числе көкпар. Есть картины с динамикой поединка борцов и азартом соперничества команд на поле… Часто, по словам самой Маржан, образы могут возникнуть в воображении при виде какой-то детали. Бывает, будущий замысел приходит во сне.

– В 2019 году Маржан Бакытбекова получила диплом в номинации «Молодой художник. Живопись» на конкурсной выставке «Творчество молодых» в Усть-Каменогорске, – заключила искусствовед. – Она состоит в республиканском Союзе дизайнеров и творческом объединении художников «Жаңғыру». Следующая цель – войти в Союз художников Казахстана.

Выставка продлится в Восточно-Казахстанском областном музее искусств до 16 мая. Работы талантливого художника можно посмотреть на страничках музея в социальных сетях.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
В строю – офицеры запаса
Фундамент политики и экономики
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Батима, Толкын, Гонерилья...
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]