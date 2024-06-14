Крупнейший в Центральной Азии завод по производству чипсов появится в РК

Международное сотрудничество, Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом крупной транснациональной корпорации в области пищевой промышленности PepsiCo в Центральной Азии, России, Беларуси, Кавказе Давидом Манзини, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Ключевой вопрос – реализация договоренностей, достигнутых между главой государства Касым-Жомартом Токаевым и президентом PepsiCo Рамоном Лагуартой. Обсужден проект строительства завода соленых закусок в Алматинской области, в том числе таких как картофельные чипсы «Lays». На сегодня в полномасштабный новый завод по производству снеков уже выделены частные иностранные инвестиции на сумму $160 млн.

В пресс-службе отметили, что локализация производства и трансфер инновационных технологий позволят перейти на новый уровень глубокой переработки казахстанской сельхозпродукции.

Ожидается, что по итогам запуска проект станет крупнейшим в Центральной Азии. Запуск завода запланирован на 2026 год, его мощность составит до 16 тыс. тонн готовой продукции в год с последующим увеличением до 21 тыс. тонн, начиная с 2027 года. Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы. На этапе строительства будет привлечено до тысячи человек, на самом проекте планируется создание около 350 квалифицированных рабочих мест.

Давид Манзини сообщил, что в ходе реализации проекта компания намерена закупать преимущественно местное сырье. Проводится работа по заключению контрактов с казахстанскими фермерами на поставку тестовых партий картофеля. В планах – закуп до 50-66 тыс. тонн картофеля в 2026-2030 годах с последующим наращиванием. С учетом технологичности процессов будет обеспечен высокий уровень передела, а новейшие передовые методы позволят соответствовать принципам экологической устойчивости. Так, отходы нового завода будут на 100% переработаны и утилизированы.

Компания заинтересована в реализации проекта в кратчайшие сроки. Созданный в Казахстане благоприятный инвестиционный климат позволяет уже сейчас прорабатывать следующие этапы развития проекта, за которыми последуют дальнейшие инвестиции PepsiCo в модернизацию завода для производства более широкого спектра продукции.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость данного проекта для развития сельского хозяйства, повышения доходов казахстанских аграриев и укрепления экономики в целом, так как подобные масштабные инвестиционные инициативы отвечают целям, поставленным президентом страны по диверсификации экономики. Наряду с важностью проекта для пищевой промышленности и АПК строительство завода окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли: транспорт, логистику, упаковку и переработку сельхозпродукции.

«США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как PepsiCo. Мы привержены соблюдению обязательств по защите инвестиций и готовы оказывать необходимую поддержку», — подчеркнул премьер.

Завод включен в пул приоритетных инвестиционных проектов, которые находятся на особом контроле правительства. Всего по итогам первого квартала т. г., пул состоит из 704 проектов стоимостью 32 трлн тенге с созданием 122,5 тыс. рабочих мест.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие и выстраивать долгосрочное сотрудничество по реализации новых проектов, способствующих наращиванию продовольственного потенциала Казахстана.

PepsiCo – американская корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. За последние два десятилетия американский бизнес инвестировал в экономику Казахстана свыше $53 млрд. В РК в различных секторах успешно работают такие мировые гиганты, как Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec и другие.

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