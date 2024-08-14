Кто быстрее придет на помощь?

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Учения работников скорой медицинской помощи прошли в Петропавловске

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Двадцать бригад скорой медицинской помощи прибыли в Северный Казахстан, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Медики показали навыки в правильной постановке диагнозов, назначении лечения и тактике ведения пациентов. Они доказали также свои знания в проведении базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации.

Жюри оценивало команды по таким критериям, как качество оказания неотложной помощи, осмотр места происшествия, организация работы медперсонала на месте вызова, первичный осмотр, распознавание состояний, транспортировка пациента.

По итогам соревнований первое место заняли медики из области Абай, второе – бригада из Северо-Казахстанской области, третье – из Мангистауской области. Приз зрительских симпатий увезла бригада из Акмолинской области. Победителям вручены денежные сертификаты и памятные призы.

– Такие учения направлены на развитие экстренной службы страны, они способствуют внедрению передовых методов работы, обмену опытом и выявлению профессионалов высшего уровня, – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

С начала года бригады скорой помощи обслужили свыше 4,2 млн вызовов всех категорий, это на 6,9% больше, чем в 2023-м. В первой пятерке поводов для вызова «неотложки» оказались заболевания органов дыхания – 981 057 случаев, на втором месте – болезни системы кровообращения, 814 926 случаев.

В Казахстане службу скорой медицинской помощи представляют 21 самостоятельная станция, 93 городские подстанции и 230 районных отделений.

В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр здравоохра­нения Акмарал Альназарова подчеркивала важность повышения качества медицинской помощи и профилактической работы с населением, а также необходимость улучшения инфраструктуры и материально-технической базы сельских медорганизаций. В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сельских населенных пунктах региона в текущем году строятся 22 медицинских и 16 фельд­шерско-акушерских пунктов.

На встрече с жителями области прозвучали вопросы лекарственного обеспечения, госпитализации и получения медицинской помощи.

– Конечно, жалоб и обращений еще много, – отметила министр. – Часть обра­щений остается без обратной связи. Это недопустимо. Мы должны влиять на причины, которые порождают эти жалобы.

#учения #Петропавловск #медицинская помощь

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