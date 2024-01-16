Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?

Комитет по защите прав потребителей Минторговли дал разъяснения по этому поводу, передает Kazpravda.kz

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Требование о принятии оплаты с использованием платежных карточек не распространяется на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Вместе с тем, в Комитете перечислили, какие предприниматели должны принимать платежные карты, в каких сферах.

Оптовая и розничная торговля; Предоставление услуг гостиницами; Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков; Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт; Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов); Деятельность в области здравоохранения; Деятельность в области образования; Деятельность по распространению кинофильмов, видео-и телевизионных программ, показ кинофильмов; Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек; Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

Выше перечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением правительства от 1 июля 2021 года № 457.