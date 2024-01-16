Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?

Комитет по защите прав потребителей Минторговли дал разъяснения по этому поводу, передает Kazpravda.kz
Требование о принятии оплаты с использованием платежных карточек не распространяется на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.
Вместе с тем, в Комитете перечислили, какие предприниматели должны принимать платежные карты, в каких сферах.
- Оптовая и розничная торговля;
- Предоставление услуг гостиницами;
- Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков;
- Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;
- Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов);
- Деятельность в области здравоохранения;
- Деятельность в области образования;
- Деятельность по распространению кинофильмов, видео-и телевизионных программ, показ кинофильмов;
- Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек;
- Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.
Выше перечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением правительства от 1 июля 2021 года № 457.
"Если в магазине потребитель столкнулся с отказом в принятии платежей с использованием платежных карточек или вовсе покупателю заявили об отсутствии такого устройства, он может обратиться с заявлением в органы государственных доходов (налоговую). Названные действия являются административным нарушением, и предусматривают штраф до 100 МРП", - говорится в сообщении.