Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?

Экономика, Общество
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Комитет по защите прав потребителей Минторговли дал разъяснения по этому поводу, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz

Требование о принятии оплаты с использованием платежных карточек не распространяется на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

 Вместе с тем, в Комитете перечислили, какие предприниматели должны принимать платежные карты, в каких сферах.

  1. Оптовая и розничная торговля;
  2. Предоставление услуг гостиницами;
  3. Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков;
  4. Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;
  5. Деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов);
  6. Деятельность в области здравоохранения;
  7. Деятельность в области образования;
  8. Деятельность по распространению кинофильмов, видео-и телевизионных программ, показ кинофильмов;
  9. Деятельность фитнес-клубов, спортивных клубов, дискотек;
  10. Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание.

Выше перечисленные отдельные виды деятельности утверждены постановлением правительства от 1 июля 2021 года № 457.

"Если в магазине потребитель столкнулся с отказом в принятии платежей с использованием платежных карточек или вовсе покупателю заявили об отсутствии такого устройства, он может обратиться с заявлением в органы государственных доходов (налоговую). Названные действия являются административным нарушением, и предусматривают штраф до 100 МРП", - говорится в сообщении.

#Минторговли #предприниматели #платежи #платежные карты

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