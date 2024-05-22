Культ урны

Помимо посадки деревьев депутаты областного маслихата, студенты, волонтеры очистили от мусора набережную реки Иртыш. Активисты собрали 1 000 мешков мусора.

– Я считаю, что бережное отношение к природе – одна из главных наших обязанностей. Озеленение родного региона должно стать для нас привычкой. Выражаю благодарность всем блогерам и общественности за активную деятельность в рамках акции и вклад в благоустройство края, – подвел промежуточный итог председатель маслихата области Абай Куаныш Сулейменов.

Навели порядок и в окрестностях озера Косколь в Аксуатском районе. А в областном центре начался ремонт фасадов многоэтажек. В текущем году запланировано обновление фасадов 36 многоквартирных жилых домов. Как рассказала руководитель отдела жилищной инспекции города Диана Шаяхметова, покраске подлежат дома в центре города, а также расположенные вдоль оживленных магистралей.

Обновление фасадов началось 15 апреля и завершится до 1 августа. Если работа подрядчиков вызовет замечания, они обязаны будут устранить недоделки в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, запланирован ремонт подземного и надземного переходов по улице Мухамедханова. Помимо этого, здесь решили увековечить память известного музыканта Батырхана Шукенова: сейчас тут наносят мурал на стены, планируется, что в этом месте будут звучать его композиции. Также во избежание фактов вандализма и нарушения общественного порядка в городе устанавливают камеры видеонаблюдения.

Еще один проект, призванный привести в порядок центр Семея, нацелен на обустройство общественного пространства по улице Мәңгілік Ел.