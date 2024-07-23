Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу пойдет за своей третьей золотой медалью, сообщает официальный сайт МОК

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Легенда НБА был выбран путем голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Всего на Олимпиаде в Париже выступят 592 американских спортсмена.

Леброн стал первым баскетболистом, выбранным в качестве знаменосца сборной США на Олимпийских играх. Ранее этой чести удостаивались баскетболистки Дон Стэйли (2004) и Сью Берд (2020).

Джеймс сыграет на Олимпиаде в четвертый раз в карьере и впервые с 2012 года.

«Для меня невероятная честь представлять Соединённые Штаты на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир. Для паренька из Акрона это большая ответственность: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моём родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране. Спорт способен объединить, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента», — сказал звездный форвард.

Сборная США выиграла золотые медали Олимпийских игр на четырех последних играх подряд. На групповом этапе американцы сыграют со сборными Сербии, Южного Судана и Пуэрто-Рико.