Летописец родного края

На литературном вечере в областной библиотеке им. Сабита Муканова родные и близкие Зейнел-Габи Иманбаева, поклонники автора вспоминали о том, каким был творческий путь писателя, какое наследие он оставил потомкам.

– С раннего детства я жил в семье Зейнел-Габи, – рассказал племянник писателя Уалихан Каражигитов. – Начальные классы окончил в Ортаккольской школе, там наша малая родина. При жизни писателя было издано 17 книг. Все они о судьбе простого сельского труженика, о красоте родной земли.

В государственном архиве Северо-Казахстанской области к 100-летию писателя открыли выставку архив­ных документов и фотографий, рассказывающих о жизни и творчестве Зейнел-Габи Иманбаева.

Директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова отметила, что Зейнел-Габи был очень начитанным человеком. Он очень хорошо знал и необыкновенно точно описывал сельскую жизнь, рассказывал о простых тружениках, напоминал о традиционных ценностях.

Дочь писателя Марал Оспанова не случайно стала поэтессой и членом Союза писателей РК, именно отец научил ее ценить поэтическое слово еще в подростковом возрасте.

– Папа был общительным человеком, – вспоминает Марал Оспанова. – Он любил и умел делать добро, всю жизнь трудился на благо общества, всегда протягивал руку помощи односельчанам.

Почитатели таланта Зейнел-Габи Иманбаева считают его писателем с уникальным авторским стилем и богатым языком.

Своими учителями Зейнел-Габи называл Абая, Чехова и Беимбета Майлина. Философскому мышлению он учился у Абая, краткости – у Чехова, привлекательному письму с национальной окраской – у Беимбета Майлина.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию писателя, состоялся и в областном историко-краеведческом музее. Здесь была представлена печатная машинка, на которой работал Зейнел-Габи Иманбаев. По воспоминаниям близких, ее он сумел приспособить под себя – писал на казахском языке.

Личные вещи земляка представил музей района Шал акына, в коллекции которого находятся 165 мемориальных экспонатов.

– Я привезла с собой лишь маленькую часть того, что у нас есть, – сообщила директор музея Маржан Таушарова. – Это печатная машинка, очки, рукописи, грамоты, книги.

Гости музея читали отрывки из произведений, посмотрели киноролик, услышали голос самого Зейнел-Габи.

Сотрудники детской библиотеки провели «час коллективного чтения» в казахской средней школе им. К. Салыкова. Шестиклассники узнали о жизни детского писателя, о том, что и как он писал о родном крае, о себе самом и своих односельчанах. Были прочитаны вслух рассказы «Зинұр» и «Қос қайын».

Зейнел-Габи Иманбаев родился 2 января 1924 года в селе Ортакколь Пресновского района, ныне район Шал акына.

Война и болезнь помешали ему получить высшее образование. Но юноша не покорился судьбе. По примеру Николая Островского, автора книги «Как закалялась сталь», он превозмог болезнь, занялся самообразованием и начал писать. По мере сил работал в колхозе.

Упорный труд принес плоды. В 1953 году в журнале «Жулдыз» поя­вился первый рассказ Иманбаева «Крылатая жизнь». С тех пор на страницах газет и журналов печатались его рассказы, очерки, повести. Литературным псевдонимом стала фамилия Каражигитов.

В 1959 году вышел в свет первый сборник рассказов «Бастама». Затем издаются сборники «Сырымбет» (1960), «Арлан» (1961), «Дала коктеми» (1962), «Жирен сакал» (1963), книжка-картинка для детей «Киш-кене малыш» (1964), повесть «Раздолье» (1965) и сборник рассказов «Жас шыбыктар» (1966).

В рассказах, очерках, повестях Зейнел-Габи рассказывал о сельской жизни, освоении целинных и залежных земель, о тяготах в тылу в годы Великой Отечественной войны, о нелегком труде людей разных профессий.

Считается, что самый заметный вклад Зейнел-Габи Иманбаев внес в развитие детской литературы. В своих произведениях он призывал детей любить Родину, защищать природу, быть честными и храбрыми.

Писатель награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За освоение целинных земель».

22 ноября 1960 года Зейнел-Габи Иманбаев был принят в Союз писателей СССР. Природный талант прозаика, художественное мастерство гармонично сочетались в нем с глубоким знанием жизни казахского аула.

Зейнел-Габи Иманбаев и его супруга Камеш Байкаскызы вырастили и воспитали 10 детей.

Скончался писатель 17 октября 1987 года. Его произведения продолжают вдохновлять современников. В 2011-м в Алматинском издательстве вышел сборник рассказов и повестей «Қос қайын». В 2013-м издательство «Северный Казахстан» выпустило книгу для детей «Балаларға арналған қызықты әңгімелер».