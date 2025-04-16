C этого дня военнослужащие региональных командований и воинских частей также переходят на ношение летнего варианта формы одежды

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Национальной гвардии личный состав перешел на летнюю форму одежды. По этому случаю, в главном командовании НГ МВД РК состоялся строевой смотр личного состава, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие проводилось с целью обеспечения упорядоченности в переходе на сезонную форму, а также для совершенствования навыков строевой выучки и слаженности при выполнении строевых команд.

В ходе строевого смотра была проведена проверка внешнего вида и личных документов военнослужащих, а также оценены навыки по выполнению строевых упражнений личного состава. Особое внимание было уделено поддержанию образцового внешнего вида и дисциплины среди военнослужащих.

Отметим, что с этого дня военнослужащие региональных командований и воинских частей также переходят на ношение летнего варианта формы одежды в соответствии с установленными образцами и требованиями.