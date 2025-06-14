Многие европейские народы считают, что они происходят от тюрков, а Северную Азию называют своей прародиной. Эта гипотеза изложена в книге Абулгази Бахадур-хана «Общая история турок, могулов и татар», изданной на английском языке в Лондоне в 1730 году. С данной информацией я и хочу познакомить читателей «Казахстанской правды».

Абулгази Бахадур-хан (1603–1663) был ханом Хивы с 1643 по 1663 год. Потомок Шынгыз-хана из династии Шайбанидов, он провел десять лет в Персии, получил хорошее образование, написал два исторических труда. Его главный труд – «Шаджара-и турк». Название переводилось по-разному: «Родословная турков» и «Родословная татар» («шаджара» в переводе с арабского означает «родословная», а слово «татары» в средние века часто использовалось как синоним слова «турки»).

Отметим, что до 1926 года было только одно название – турк. Турк – сын Яфаса, внук Ноя – является предком всех тюрков, проживаю­щих на земном шаре. И потомков Турка было бы правильным назвать турками. Но в ходе Бакинской научной конференции (Первого Всесоюз­ного тюркологического съезда) в 1926 году по предложению академика А. Н. Самойловича было принято решение называть их тюрками, чтобы отличать анатолийских турков от остальных. С тех пор этот термин прочно закрепился в научном обороте.

В начале своей книги Абулгази написал, что, находясь в изгнании и заключении и размышляя о делах предков, он почувствовал сожаление: «Если даже я, потомок великих ханов, так мало знаю об истории своих предков, то что же говорить о простом народе?» Поэтому он решил собранные им данные передать следующим поколениям в письменном виде, выбрав для этого простой и чистый тюркский язык, на котором говорили отцы и деды, отказавшись, насколько это было возможно, от персидских и арабских слов.

В указанном труде изложена история тюркоязычных племен, вошедших в сос­тав нынешнего казахского и узбекского народов, а также Шынгыз-хана и динас­тии его потомков – шынгызидов – до времени правления самого Абулгази. Автор назвал свой труд генеалогичес­кой историей.

Рукопись Абулгази состоит из девяти частей. Первые две содержат историю могулов и татар с описанием всех их племен – от Турка, первого основателя народа, до Шынгыз-хана; третья часть рассказывает о жизни и деяниях этого великого завоевателя; четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая части посвящены его четырем сыновьям и их преемникам в соответствующих частях империи, на которые он разделил ее перед смертью; девятая часть – история ханов, правивших в Хорезме, от завоевания его Шах Бахт-ханом до смерти автора (Абулгази) в 1663 году.

В своей работе Абулгази в основном использовал книгу Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих», а также сочинения других авторов, в общей сложности 18 исторических источников.

На титульном листе книги Абулгази Бахадур-хана на английском языке указано, что ее подлинник написан на могулском (то есть на шагатайском) языке, в ней дано описание Северной Азии по состоянию на XVII век, включая Великую Тартарию (страны, находящейся во владении могулов и татар), и Сибири. Рукопись Абулгази «Шаджара-и турк» приобрели в начале XVIII века в Тобольске у бухарского купца шведские офицеры, содержавшиеся в русском плену в Сибири. Затем перевели ее на французский, русский, немецкий и английские языки под разными наз­ваниями, и в XVIII веке этот труд был известен в Европе.

Прямой потомок Шынгыз-хана Абулгази подчеркивает, что, «хотя названные племена разошлись по разным землям, их объединяет общий предок – Турк, а также язык, обычаи и боевой дух. Эти племена говорили на одном языке, различие было лишь в произношении и некоторых словах, но они понимали друг друга. Их язык мы ныне зовем тюркским».

Таким образом, Абулгази Бахадур-хан, будучи ханом Хивы, как и Ильхан Ирана Газан-хан, собрал достоверные сведения о происхождении, подвигах, завоеваниях и делах Шынгыз-хана, его потомков и других правителей-шынгызидов, составил их родословную с древних времен до 1663 года, оставил нам письменное свидетельство того, что все они являются тюрками.

Европейцы проявили к книге большой интерес, и это хорошо видно по 29-страничному предисловию к английскому изданию. В нем переводчик, не скрывая восхищения, признает татарских героев Шынгыз-хана и Амир Темира самыми выдающимися гениями в истории человечества. Они, не имея почти ничего, расширили свой небольшой удел до грандиозной империи и за время одного правления завоевали значительно больше, чем римляне за 500 лет, и тем самым намного превзошли Александров и Цезарей.

Далее автор предисловия пишет: «Наше презрение к татарам стало бы значительно меньше, если бы мы задумались, насколько тесно мы с ними связаны: что наши предки изначально пришли с севера Азии и что наши обы­чаи, законы и образ жизни когда-то были такими же, как у них. Короче говоря, мы не кто иные, как колония татар.

Именно из Татарии пришли те народы, которые под разными именами – кимвры, кельты и галлы – завладели всеми северными частями Европы и основали там и в Азии великую империю задолго до того, как Греция стала нацией или Рим получил свое имя. А кто были готы, аланы, шведы, вандалы, франки и другие племена, которые спустя века, двигаясь на юг, свергли Римскую империю, как не рои из того же улья?

Нет сомнений, что наши острова были заселены из Галлии; а древний кельтский язык, который до сих пор сохраняется во Французской Британии, Уэльсе, но особенно в Ирландии, служит доказательством, что местные жители происходят от того самого татарского народа… Последовательные завоевания Англии, как всем известно, или, по крайней мере, как полагают, были совершены народами, происходящими из Татарии.

Я, возможно, мог бы пойти еще дальше и утверждать, не без некоторой доли вероятности, что мы родственны самим узбекам, хан которых был автором настоящей истории, поскольку существует значительное сходство между саксонским и древним языком кипчак или кипчакским, образец которого мы имеем в четвертом послании Бусбекюса, написанном на языке жителей Крыма, которые по происхождению кипчаки, как и узбеки.

Бусбекюс признает, что их речь, обы­чаи и внешность имеют большое сходство с немецкими, но предполагает, что крымские татары произошли от них. Более того, он высказывает мысль, что это могли быть саксы, переселенные туда императором Карлом Великим, чтобы объяснить это сходство. И наша гипотеза станет еще более правдоподобной, если окажется, что древние шведские хроники правдивы – те самые, что утверждают, будто шведы происходят из Кашгара.

Это родство между нами и татарами должно сделать их историю более интересной для нас. И действительно, достоверная и точная хронология с древнейших времен этого обширного народа была бы очень полезной для определения их миграций и поселений в различных час­тях Европы...»

Упомянутый переводчиком Ожье Гис­лен де Бусбек (1522–1592) – фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель – в течение семи лет занимал долж­ность посланника Священной Римской империи в Стамбуле. Он обнаружил рунические надписи на камне, собрал ценные сведения о крымско-готском языке, более ста греческих рукописей, много старинных монет, медалей. На основе этих данных он написал свой знаменитый труд «Турецкие письма».

Но следует отметить, что в те времена европейцы еще не знали о существовании таких же рунических каменных надписей в Северной Азии. Поэтому Бусбек предполагал, что крымские татары произошли от европейцев, то есть от немцев или саксов.

Как известно, рунические каменные надписи на берегу Енисея были обнаружены известным немецким ученым Д. Г. Мессершмидтом, который вместе с Ф. И. Страленбергом и Д. Каппелем совершил экспедицию по Сибири в 1722 году. Он же высказал предположение о схожести этих каменных надписей с кельт-готской графикой Северо-Западной Европы. В свое время эту версию поддержали британский ученый Т. Байер и немецкий ученый П. С. Паллас. Однако все они также не предполагали, что эти надписи относятся к тюркской культуре.

В 1818 году Г. И. Спасский опубликовал Атлас рунических надписей Сибири, к которому проявили интерес В. Гумбольдт и Ф. И. Круг. К сожалению, они и другие ученые того времени пытались доказать принадлежность этих рун к славянской письменности.

В XIX веке изучением этой проблемы также занимались венгерский ученый А. Вамбери, русские ученые А. А. Шифнер, Н. Г. Малицкий, Н. А. Аристов, Н. М. Ядринцев, В. В. Радлов и Д. А. Клеменец, которые высказывали различные версии.

Точку же в этом вопросе поставил датский лингвист и историк Вильгельм Томсен, который в 1893 году расшифровал содержание Орхоно-Енисейских каменных надписей и заявил, что они созданы в VII–VIII веках на древнетюркском языке. В 1894 году В. В. Радлов, со ссылкой на открытие В. Томсена, опуб­ликовал их полный перевод. Он также определил, что надписи на двух каменных стелах в долине Кошо-Цайдам предназначались правителю Восточного Тюркского каганата Билге-кагану и его родному брату Култегину.

Позже Орхон-Енисейские надписи были исследованы русскими учеными С. Е. Маловым, С. Г. Кляшторным, В. А. Левшиным и Д. Д. Васильевым. Весомый вклад в исследование древнего письменного памятника внесли казах­станские ученые Г. Айдаров, М. Жолдасбеков и К. Сарткожаулы.

Как известно, рунические каменные надписи были обнаружены в XIX–XX веках в разных частях Казах­стана, в Таласской долине Кыргызстана, в Западной Сибири России, а также в скандинавских странах (там их около пяти тысяч).

Отметим, что известный казахстанский поэт, государственный деятель, тюрколог, лингвист и исследователь с мировым именем Олжас Сулейменов, автор знаменитого труда «Аз и Я », гораздо шире толкует историю тюрков. Он категорически отвергает мнение современных тюркологов о том, что тюрки появились только в V веке на территории нынешней Монголии. По его словам, тюрки оставили следы своих языков, грамматик, письменности еще в IV тысячелетии до н. э. в Шумере, в III тыс. до н. э. – в Древнем Египте, во II тыс. до н. э. – в Древнем Китае, в I тыс. до н. э. – на Апеннинах.

А казахстанский государственный и общественный деятель, автор нескольких научных трудов Адил Ахметов считает, что американские индейцы и скандинавские викинги переселились в Америку и в северную часть Европы в древние времена с Алтая. Я верю Олжасу Омаровичу и Адилу Курманжановичу и полностью поддерживаю их мнения по указанным вопросам.

Тюрки – один из древнейших народов мира, их история насчитывает не менее пяти тысяч лет. Человечеству хорошо известно о великом переселении народов, на этот счет сохранилось множество легенд и мифов. Об этом четко и ясно сказано в средневековых книгах «Жамиг ат-тауарих» (1316) и «Зафар нама» (1425), где написана история тюркских народов с древнейших времен и их славных сыновей – Шынгыз-хана и Амир Темира, которые создали великие империи. Уверен, что скоро настанет день, когда станет широко известна подлинная история тюркского народа.