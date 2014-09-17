Маги собрались вместе в Алматы и устроили "битву"...
Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Чудодеи устроили "Битву магов". На глазах зрителей летали столы, из ниоткуда появлялись бутылки с вином, порванная газета превращалась в целую…
"Фокусы – это ловкость рук и немного иллюзий", – таинственно улыбаясь, комментировали коллеги Копперфильда.
В их числе – признанные иллюзионисты и те, кто еще не волшебник, а только учится. Так, в "Битве магов" сразился Андрей Лаптев из Новосибирска – финалист российского телешоу "Удиви меня" и участник проекта "Уличная магия". Оказывается, Андрей – наш земляк, он родился в Талдыкоргане. В Казахстане знаменитый российский мистификатор выступил впервые.
"Я умею создавать в головах людей иллюзию того, что происходят невероятные вещи, – говорит Андрей. – Но по большей части люди сами себе создают эти ощущения, а я просто направляю их в нужное русло. Магией увлекся с детства и не заметил, как это стало частью моей жизни".
Удивили и казахстанские чародеи. У Самата Рыскельдиева из горящей клетки внезапно вылетела живая птица, а Аббос Абдуллаев выпустил голубя из… нарисованной картины. "Съезд иллюзионистов призван дать толчок развитию этого искусства в Казахстане, – отметил президент отечественного Клуба фокусников Женис Айтжанов. – В нашей стране профессиональных иллюзионистов всего около 30 человек, а в США, например, их более тысячи. На съезде мы также делимся опытом, обмениваемся своими "секретами".
Следующая "Битва магов" может пройти через год.
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