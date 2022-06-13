Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Массовое отравление в Нур-Султане: 64 человека обратились за медпомощью
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Нур-Султане 64 человека обратились за медицинской помощью из-за отравления в одном из заведений общественного питания, передает Kazpavda.kz.

"В территориальные управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан поступили экстренные извещения с лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений. Все больные связывали свое заболевание с употреблением пищевой продукции в одном из заведений общественного питания столицы", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что по случаю регистрации массового пищевого отравления, управление санитарно-эпидемиологического контроля района Байконыр направило информацию в управление полиции района Байконыр. На основании поступившей информации, управление полиции начало досудебное расследование и приняло к производству уголовное дело досудебного расследования по статье 304 УК РК.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела начата внеплановая проверка объекта общественного питания.

"В ходе проверки выявлены следующие нарушения: несоответствие заявленной проектной мощности объекта фактической (подано уведомление до 50 посадочных мест, фактически более 50), весь технологический процесс ведётся в одном помещении кухни, не предусмотрено цеховое деление (деление на участки), не соблюдается поточность технологических процессов, не соблюдаются требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря, при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдается принцип товарного соседства, не ведется журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний и др", – проинформировали в ведомстве. 

В ходе проверки были отобраны смывы, пробы сырья и готовой продукции на лабораторные исследования. На носительство патогенной микрофлоры обследованы 15 сотрудников предприятия. Результаты в работе.

Известно, что на сегодня за медицинской помощью обратились 64 человека, из них 52 госпитализировано, 12 получают амбулаторное лечение. Внеплановая проверка и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

"Во избежание пищевых отравлений  и неинфекционных заболеваний, департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан настоятельно рекомендует населению не приобретать у недобросовестных предпринимателей и юридических лиц пищевую продукцию и готовые блюда по рекламным буклетам с услугами доставки, и соответственно не употреблять ее", - добавили в пресс-службе.

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