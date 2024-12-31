Мечты должны сбываться

Туризм
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Что лучше: копить на будущее или ощутить великолепие мира уже сегодня?

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Истекают последние дни уходящего года, и на фоне всеобщей предпраздничной суеты вспоминаются события годичной давности. За пару недель до наступления 2023 года мы впервые встречали гостей из российского Новосибирска. Семья Лутковских – супружеская пара Александр и Олеся с сыном и дочерью – приехали в Астану, чтобы далее отправиться в турпоездку во Вьетнам.

К слову, у главы семейства Александ­ра Лутковского необычное хобби: он собирает... газеты. Чтобы пополнить коллекцию, новосибирец, будучи в Астане, пришел к нам в редакцию. О первом знакомстве с этим увлеченным человеком мы рассказали на страницах «КП». Поводом еще раз вернуться к памятному эпизоду стал следующий факт.

Из поездки во Вьетнам вернулись наши друзья через пару недель, аккурат 31 декабря 2023-го. До боя курантов оставалось всего ничего, и все мы дружной компанией уселись за праздничный стол. Новосибирцы с энтузиазмом рассказывали о впечатлениях от поездки, успевая оценивать приготовленные хозяйкой казахские кулинарные изыски. Мы же в свою очередь впервые пробовали привезенные вьетнамские кулинарные штучки.

В общем, все было душевно и приятно, и после нескольких часов общения Лутковские отправились в гостиницу, чтобы утром уехать на своей автомашине, которая ждала их на местной автостоянке, в родной Новосибирск. Однако эта наша предновогодняя встреча оказалась не последней.

Минул без малого год, и все пов­торилось, только в этот раз мы встречали наших друзей уже… из Индии. Как выяснилось, нынешним летом они странствовали по свету на личном автомобиле в течение полутора месяцев (!). Успели за это время побывать в Грузии, Турции и Армении, проехав в общей сложности более 14 тыс. километров!

В предыдущий сезон отпусков (2023 год) побывали в казахстанских городах: Семее, Астане и Алматы. Далее поехали в Кыргызстан, чтобы позагорать на Иссык-Куле. Продолжением же поездки стали Ташкент, Бухара, Самарканд и Андижан в Узбекистане.

Еще география их поездок включает африканский континент. Вот такими неудержимыми в своем стремлении познать другие страны, культуры и обычаи оказались наши новосибирские друзья.

– Все, помимо затрат на жизнь, я старюсь вкладывать в поездки по миру, – говорит Александр. – Познание других стран и цивилизаций – главное увлечение нашей семьи.

Кстати, об увиденном в ходе своих странствий эти люди могут рассказывать бесконечно, что и понятно: считай, полмира объездили. На вопрос, который не имеет права не задать в таких случаях журналист, что их больше всего удивило в дальних и близких странах, я услышал следующее. К примеру, в той же Индии этим людям довелось встретиться прямо на оживленной дороге с символом наступаю­щего года – змеей, с настоящей гадюкой. Она подняла голову, приняв с шипением бое­вую позу, но затем раздумала нападать на туристов и уползла восвояси.

В этой же стране наблюдали крокодилов («плавают в воде, как огромные бревна»), которые подплывали к берегу по сигналу местного рыбака. Во Вьетнаме удивила новосибирцев местная особенность движения на городских улицах. Основным видом транспорта для вьетнамцев являются маленькие мопеды и велосипеды. Поражаться приходилось тому, как два перекрестных потока из технических средств и пешеходов не приостанавливаясь, чтобы пропустить, буквально «просачиваются» друг через друга. Причем этот процесс происходит без всяких эксцессов и ДТП благодаря доброжелательности и навыкам движения.

Ну а что думают бывалые туристы из Новосибирска о Казахстане, с какими чувствами уезжают из нашей страны? Если говорить об Астане, то это ее архитектура. Приятно удивило повсеместное строительство и ремонт дорог. Особенно понравились казахстанские автобаны, на которых есть буферы, разделяющие встречные потоки движения, качественное дорожное полотно, хорошая разметка. Еще стоит отметить, что нигде не возникало языкового барьера, а это не может не радовать российских туристов.

– Каждый человек в течение жизни делает свои маленькие открытия. Я познакомился с новыми странами и убедился, что своя собственная родина с названиями городов, знакомыми с детства, тоже и далекая, и близкая, которую тоже нужно успеть посмотреть. И надо осуществлять свои мечты. Не откладывать их на далекое завт­ра, – поделился откровением Александр Лутковский на своей странице в соцсетях.

…Когда провожали их из Астаны, наши друзья уже в который раз пригласили нас в гости к себе, в Новосибирск. Путь, конечно, неблизкий, но нам, казахстанцам, к дальним переходам не привыкать. Поэтому, как знать, возможно, настанет черед делать удивительные открытия уже нам на сибирских просторах и городе Новосибирске.

#туризм #семья #путешествия #Лутковские

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